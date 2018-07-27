Реальные истории: гепатит С — жизнь с диагнозом

Виктория

(имя изменено),

34 года

«Когда мы узнали, что моя мама — носитель вируса гепатита С, долго не могли поверить. А потом — научились с этим жить».

Моя мама — школьный учитель, социально благополучный и ответственный человек. Когда произошло заражение гепатитом С, она не знает. Во время очередной плановой диспансеризации на работе анализ крови выявил у нее антитела. Само по себе их наличие еще не указывает на диагноз. Иногда после контакта с инфекцией иммунитет справляется с ней самостоятельно. Так было у моей подруги: сначала в крови обнаружились антитела, но анализы показали, что самого гепатита не было. А через несколько месяцев анализ был полностью чист. На это мы и надеялись, когда решили сдать ПЦР (полимеразная цепная реакция — высокоточный метод молекулярно-генетической диагностики, прим.ред.) на обнаружение РНК-вируса. Увы, и этот анализ дал положительный результат.

В то время я была беременна старшим сыном, и мы очень переживали, что можем заразиться сами или заразить новорожденного ребенка, а также поставить под угрозу здоровье будущих детей.

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Чек-ап месяца: экспресс-тест на гепатит СМама проконсультировалась со знакомым врачом-инфекционистом, которая сама заразилась гепатитом С во время операции аппендэктомии. Уже после заражения она родила абсолютно здоровую девочку. Врач объяснила маме, что мы можем не бояться заражения контактно-бытовым путем, так как гепатит С передается строго парентерально, то есть должен произойти прямой контакт с кровью.

Мама предполагает, что заразилась у стоматолога: это было единственное инвазивное вмешательство за годы, предшествующие заболеванию.

Сейчас мы соблюдаем дома простейшие меры профилактики. Мама ест и пьет у нас в гостях только из своей посуды. Однако с детьми общается плотно, много обнимает их и целует. Бывали случаи что дети выхватывали еду из ее тарелки или отпивали из ее чашки воду, но вирус гепатита очень недолговечен во внешней среде, поэтому никакой опасности для нас и детей в этом я не вижу.

У мамы не было и нет никаких симптомов гепатита С, однако она остается носителем вируса.

Тот факт, что мама является носителем вируса, никак не мешает ей жить полной жизнью. Однако диагноз мы не разглашаем, потому что в обществе полно предрассудков, связанных с гепатитом.

5 советов психолога: как научиться жить с гепатитом

Елизавета Удилова,

клинический психолог

Самое сложное в ситуации, в которой оказалась мама Виктории, — принять свой диагноз и смириться с ограничениями, которые он вызывает. Не отчаяться, не перестать следить за собой, а отдать себе отчет в серьезности ситуации и по-новому организовать свою жизнь.

Справиться с неконтролируемыми эмоциями, прожить страх, злость, тревогу, отчаяние — поможет психотерапевт. Не стесняйтесь обратиться за профессиональной помощью, если чувствуете, что это необходимо.

Очень важно не замыкаться в себе. Пережить сложный период поможет вовлеченность в какое-то важное дело. Например, вы можете заняться волонтерской работой, больше общаться с людьми, которые нуждаются в помощи.

Изучите свою болезнь. Не надо читать форумы и недостоверные сайты, пользуйтесь научной информацией. Узнайте о возможных способах лечения, об ограничениях, связанных с вашим состоянием здоровья. Сильнее всего в подобных ситуациях пугает неизвестность. Когда вы сотрете все «темные пятна» и узнаете о своем недуге как можно больше, страх отступит, и начнется спокойная жизнь.

Поскольку гепатит не передается воздушно-капельным путем, предупреждать о нем каждого своего знакомого необязательно. Однако ближайших родственников и тех людей, рядом с которыми вы живете, проинформировать необходимо. Это вопрос не только безопасности, но и этики, а также доверия между вами. Вы получите поддержку и заботу, что не менее важно, чем медикаментозная помощь.