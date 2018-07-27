Мужской взгляд: новый образ идеальной жены — никаких бигудей, борщей и услуг домработницы

Босая, беременная, на кухне. Красивая. Такой видели идеальную жену буквально еще сто лет назад. Да и сегодня некоторые учения о «возрождении ведической женственности» пропагандируют нечто похожее, но под другим соусом, эдакий вызов феминизму. Идеал же находится вне крайностей. Об этом и поговорим.

Наверное, мы живем в лучшее время человечества. Потому что сегодня ты можешь, как женщина, сама выбирать себе мужа, выбирать, хочешь ли ты вообще, чтобы он им стал или пока не очень… Ты можешь выбирать, рожать ли тебе детей или придерживаться идеологии чайлдфри, не так давно набравшей популярность на Западе. Выбирать, что тебе носить: юбку в пол и серьги до плеч с волосами русалки, откровенное мини, рваные джинсы или строгий деловой костюм изысканной бизнес-леди.

Да, кстати, бизнес можешь строить и вполне себе оставаться при этом женственной, привлекательной и довольной жизнью. Ты можешь заниматься сексом до свадьбы, можешь им вообще не заниматься (сообществ асексуалов сегодня 3% в мире!) и так далее.

«Главное при всем этом — быть счастливой! Не идеальной, а счастливой, понимаешь? Почему?

Потому что, если счастлива женщина, счастливы все вокруг. Вся семья, и муж в первую очередь.

Во-первых: счастливая и довольная женщина не будет пилить супруга, выносить ему мозг, придираться по мелочам к детям и устраивать разбор полетов на работе — ей это просто не нужно.

Во-вторых, вокруг удовлетворенной (во всех смыслах) женщины создается такой мощный ореол притягательности, такой магнит позитива, что рядом с ней просто невозможно испытывать чувство грусти и печали. Если это так — ее поле подействует успокаивающе, и все наладится.

В-третьих, ей есть чем делиться с миром. Со своим мужчиной в первую очередь. Поскольку отношения — это энергообмен, то и делиться мы можем в них тем, что есть внутри нас самих. Верно? Покажите мне мужчину, который не хотел бы, чтобы с ним делились счастьем!

В-четвертых, она не будет ревновать на пустом месте, скандалить, истерить, манипулировать, обижаться, требовать, спорить… Ну чем не идеальная жена?

Ты спросишь: а как же мужчина? Разве не он делает женщину счастливой и наполняет смыслом ее существование? Ответ: НЕТ. Никто не придет и не сделает тебя счастливой вместо тебя.

Тут действует закон подобия (впрочем, как и везде в жизни): каждый притягивает к себе тех людей, которым он соответствует на данный момент энергетически. Самодостаточная, уверенная в себе, довольная жизнью женщина притягивает соответствующего достойного мужчину.

Если же она несчастна и не понимает, в чем ее ценность, в чем смысл жизни, если ее душат страхи, фобии, живы детские травмы, комплексы и прочее — ей не попадется принц. А если попадется случайно на пути — пройдет мимо. Ей попадется соответствующий экземпляр. Со своими комплексами, проблемами, ожиданиями. Распишитесь — получите.

Бытовой вопрос

Хозяйственность и умение создать уют и теплую атмосферу в доме важное качество для женщины. Но кто сказал, что она должна с утра до ночи торчать у плиты, носиться с пылесосом по квартире и вообще каторжно трудиться на ниве домашнего хозяйства?

Хорошая жена не равно хорошая хозяйка. И не обязана ею быть, кстати. Ее задача — организовать. Чистоту может помочь навести робот-пылесос, домработница, прачечная и химчистка, еду можно заказать на вынос из ресторана, в конце концов. А самой готовить по праздникам блинчики.

Кухонные помощники — мультиварки, блендеры, пароварки, грили и прочее — очень облегчают процесс приготовления еды. И кстати, готовить всем вместе, всей семьей очень даже весело! А мужчины, которые любят и умеют замечательно готовить сами, сегодня не редкость!

Если в доме уютно, светло, позитивно и звучит смех, а не крики и ругань или стоит гробовое напряженное молчание, здесь живет идеальная семья!

Семейные ценности

Современная семья — это уже не способ выживания, как в древние времена. Это осознанный выбор. Все базовые потребности взрослый психически здоровый человек способен себе обеспечить самостоятельно. И если он желает связать свою жизнь с другим человеком, значит, с ним ему просто еще лучше, чем одному.

Идеальная жена для мужчины — та, что его понимает, принимает таким, какой он есть, не пытаясь переделать. Верит в него как в мужчину и обеспечивает тот самый «тыл», который всегда нужен даже самому сильному воину на земле. Дает ему эмоции — радости, счастья, удовольствия. Дарит ласку и нежность.

Это та, рядом с которой он ощущает себя спокойно, расслабленно. С которой у него совместные ценности и планы на жизнь, с которой интересно идти по жизни рядом и разделять все!

С которой легко. С которой замечательный секс. С которой всегда уверен, что она тебе преданна и верна во всех смыслах этого слова. Которая ухоженна и довольна своим телом. Развита разносторонне и замечательно умеет развлечь себя сама. Всегда поддержит разговор, владеет искусством small talk и идеально держится в любом обществе — неважно, дружеские ли это посиделки, посольский прием или дача его мамы. И при этом умна настолько, чтобы не умничать и не спорить с мужчиной. Которой он может гордиться. С которой они развиваются вместе.

И неважно при этом, умеет ли она готовить борщ вообще, насколько идеально ведет хозяйство и гладит твои рубашки. Эти все услуги давно уже можно получить «на аутсорсе». А вот душевность, эмоциональное тепло, преданность и ощущение родного человека рядом — нет.

И еще. Идеальная жена — не та, что стремится такой стать в угоду мужчине. И не та, что безупречна во всем. Это женщина, которая стремится стать лучшей версией себя — для себя же — и получает от жизни истинное удовольствие. И это удовольствие разделяет с мужчиной».

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Текст записала: Ольга Бехтольт

Фото: Shutterstock/VOSTOCK

Видео: сцена из к/ф «Притворись моей женой»