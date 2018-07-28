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Александр Ляказетт: Рэмзи — легенда «Арсенала», он нужен клубу
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Александр Ляказетт: Рэмзи — легенда «Арсенала», он нужен клубу 

Советский спорт 1 час назад
Форвард «Арсенала» Александр Ляказетт рассчитывает, что полузащитник Аарон Рэмзи останется в клубе.
«Аарон играет здесь уже около десяти лет, — приводит Sky Sports слова 27-летнего француза. — Он уже легенда клуба.
Мы должны уважать все, что он сделал. Конечно, он поможет нам стать лучше. Он приносит стабильность, качество и свои лидерские способности.
Также он является примером для всех молодых игроков, так что, конечно, нам нужен Аарон».
Напомним, контракт 27-летнего валлийца, который дебютировал в «Арсенале» в сезоне 2008/2009, истекает через год.
В первом туре премьер-лиги 11 августа «Арсенал» сыграет дома с «Манчестер Сити».
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Женский форум  Ещё 5 источников 
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