Александр Ляказетт: Рэмзи — легенда «Арсенала», он нужен клубу

Форвард «Арсенала» Александр Ляказетт рассчитывает, что полузащитник Аарон Рэмзи останется в клубе.

«Аарон играет здесь уже около десяти лет, — приводит Sky Sports слова 27-летнего француза. — Он уже легенда клуба.

Мы должны уважать все, что он сделал. Конечно, он поможет нам стать лучше. Он приносит стабильность, качество и свои лидерские способности.

Также он является примером для всех молодых игроков, так что, конечно, нам нужен Аарон».

Напомним, контракт 27-летнего валлийца, который дебютировал в «Арсенале» в сезоне 2008/2009, истекает через год.

В первом туре премьер-лиги 11 августа «Арсенал» сыграет дома с «Манчестер Сити».