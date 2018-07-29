«Челси» готов заплатить £30 млн за полузащитника «Арсенала»

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи попал в сферу интересов «Челси», сообщает "Советский спорт"

По информации Sky Sports, «Челси» готов предложить за футболиста £30 млн (около €33,7 млн).

СМИ сообщали, что английский клуб может продать валлийского полузащитника, если тот не продлит контракт, действие которого истекает летом 2019 года.

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери выразил уверенность, что Рэмзи останется. Специалист считает его ключевым игроком команды.

Хавбек играет за «канониров» с 2008 года.

Ранее сообщалось, что Озил может стать одним из капитанов «Арсенала» в новом сезоне.