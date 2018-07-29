Ещё
«Челси» готов заплатить £30 млн за полузащитника «Арсенала»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Челси» готов заплатить £30 млн за полузащитника «Арсенала» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи попал в сферу интересов «Челси», сообщает "Советский спорт".
По информации Sky Sports, «Челси» готов предложить за футболиста £30 млн (около €33,7 млн).
СМИ сообщали, что английский клуб может продать валлийского полузащитника, если тот не продлит контракт, действие которого истекает летом 2019 года.
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери выразил уверенность, что Рэмзи останется. Специалист считает его ключевым игроком команды.
Хавбек играет за «канониров» с 2008 года.
Ранее сообщалось, что Озил может стать одним из капитанов «Арсенала» в новом сезоне.
Газета.Ru: последние новости
Озил может стать одним из капитанов "Арсенала" в новом сезоне Австралийская серфингистка выложила сексуальную фотографию РСМД объявил о начале приема работ на конкурс молодых журналистов-международников 2018
Женский форум  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 признаков плохой хозяйки в доме6
Как живут брошенные жены знаменитостей1
Как самовар: в Сети раскритиковали платье Бородиной7
Седокова возмутила выступлением в купальнике70
Главные причины женской измены7
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
03:25
Полуобнаженная Ксения Алферова прикрылась шляпой
Звёзды
00:22
Вера Брежнева взбудоражила мужчин снимком
Звёзды
00:59
Беременная Анна Хилькевич недовольна своим носом
Звёзды
04:10
Известные мужчины, обжегшиеся на юных подружках
Звёзды
10:06
Как живут брошенные жены знаменитостей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение