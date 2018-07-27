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Эмери: «Рэмзи — важный игрок для „Арсенала“, думаю, он останется»
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Эмери: «Рэмзи — важный игрок для „Арсенала“, думаю, он останется» 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери считает, что полузащитник Аарон Рэмзи останется в клубе. Контракт валлийца с «канонирами» истекает в следующем году. В СМИ появилась информация о том, что 27-летним Рэмзи интересуется «Лацио».
«Рэмзи — важный игрок для «Арсенала». Выполнять условия контракта должны как клуб, так и футболист. Лично я хочу, чтобы он остался в «Арсенале». Хочу, чтобы он тренировался вместе с нами и показывал себя на поле. Думаю, он останется», — приводит слова Эмери Sky Sports.
В прошлом сезоне Рэмзи сыграл за «Арсенал» 32 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 12 голевых передач.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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