Эмери: «Рэмзи — важный игрок для „Арсенала“, думаю, он останется»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери считает, что полузащитник Аарон Рэмзи останется в клубе. Контракт валлийца с «канонирами» истекает в следующем году. В СМИ появилась информация о том, что 27-летним Рэмзи интересуется «Лацио».

«Рэмзи — важный игрок для «Арсенала». Выполнять условия контракта должны как клуб, так и футболист. Лично я хочу, чтобы он остался в «Арсенале». Хочу, чтобы он тренировался вместе с нами и показывал себя на поле. Думаю, он останется», — приводит слова Эмери Sky Sports.

В прошлом сезоне Рэмзи сыграл за «Арсенал» 32 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 12 голевых передач.