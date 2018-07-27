Эпоха Эмери в «Арсенале» началась. Капитан Рэмзи и другие перемены

Эмиль Смит Роу — открытие команды

Смит Роу довольно неожиданно попал в стартовый состав «Арсенала», но 17-летний полузащитник произвел хорошее впечатление и воспользовался своим шансом, записав на свой счет великолепный гол из-за пределов штрафной. Этот эпизод стал одной из изюминок поединка.

Выпускник академии «канониров» расположился в центре полузащиты и выглядел не хуже Аарона Рэмзи. В целом ряде эпизодов было видно, что парень способен отбирать мячи и начинать острые атаки.

Гол Смита Роу состоялся после сольного прохода. Он был одним из восьми игроков, которые покинули поле через час игры, но болельщики однозначно захотят увидеть его на поле снова.

Рэмзи получил капитанскую повязку

Будущее Аарона Рэмзи в «Арсенале» — под большим вопросом, ведт у него остался всего год действущего контракта, но Унаи Эмери ясно дал понять, что этот хавбек — важная часть коллектива на следующий сезон, вручив ему капитанскую повязку.

Эмери хочет убедить игрока подписать новый контракт и стать ключевой фигурой в центре полузащиты. Против «Атлетико» Рэмзи действовал трудолюбиво, прессингуя соперника при первой возможности и отгружая мячи Александру Ляказетту

Пока остается вопрос — останется ли Рэмзи капитаном на постоянной основе, но уход Пера Мертезакера открыл двери в этом направлении.

Обамеянг стал вингером

Фанаты «Арсенала» заинтригованы, ожидая решения Эмери — как использовать Обамеянга и Ляказетта после того, как оба игрока блестяще провели концовку прошлого сезона. После этой игры можно предположить, что француз будет играть на острие, а габоне — на левом фланге.

У «Атлетико» возникали серьезные проблемы из-за темпа и движений дуэта в первом тайме. Обамеянг имел два шанса забить, а Ляказетт заставил Облака трижды совершить сэйв. Большую часть игры Пьер-Эмерик провел на фланге, но иногда он менялся местами с французским нападающим и талантливым вингером Рисом Нелсоном. Этот универсализм дает Эмери много опций в атаке.

Гендузи — в старте

Маттео Гендузи впервые вышел в стартовом составе за «Арсенал», так как в прошлой товарищеской игре он выходил со скамейки запасных. Игрок пришел за 8 миллионов фунтов из французского «Лорьяна», а в лондонском коллективе перед ним стоит ряд задач — помощь защитникам и начало атак из глубины.

19-летний футболист начал уверенно, каждым своим движением демонстрируя амбициозность и даже пытаясь наносить дальние удары. Не обошлось и без неудач, в том числе осечки, после одной из которых Гамейро едва не организовал голевую атаку.

Однозначно Эмери будет поощрять молодого игрока. В новом сезоне Гендузи вряд ли будет играть важную роль, поскольку есть более опытный Лукас Торрейра . Уровень последнего уже сейчас не вызывает вопросов.

Интенсивность Эмери

Этот тренер известен своим интенсивным стилем игры. Уже сейчас появились признаки того, что он уже начал внедрять свои взгляды в «Арсенале». Ляказетт, Обамеянг и Рэмзи вступали в прессинг уже против защитников «Атлетико», не дожидаясь, пока мяч пойдет дальше. Лондонцы постоянно держали соперника в напряжении, пытаясь ловить их на ошибках.

Игра несколько разладилась после перерыва из-за многочисленных замен, впереди много работы, но влияние Унаи Эмери очевидно уже сейчас.