3 наших любимых цвета в одежде, которым пришло время сказать «пока»

Конечно, всегда важно следить за новинками в мире моды. Одни фасоны завоевывают популярность, другие отправляются в утиль. Этот процесс настолько стремителен, что сложно угнаться за всеми модными переменами. Но на свалку отправляются не только устаревшие формы и фактуры, цветам тоже не повезло — одни на олимпе популярности, другие в дальнем ящике.

Освежающая мята

Кажется, триумф всего мятного давно прошел, но не все так считают. Этот цвет уже так надоел, что при виде его хочется отвернуться. Если у тебя еще осталась одежда мятного оттенка, то спрячь ее подальше. Никто не знает, может, совсем скоро он снова вернется к нам в роли трендового цвета, но пока о его существовании лучше забыть.

Если тебе так сложно расстаться с мятным, замени его другими оттенками зеленого. Аристократический изумрудный или глубокий фисташковый, сочный горчичный или яркий малахитовый — выбирай на свой вкус, ты точно найдешь замену своему фавориту.

Например, цвет Arcadia («аркадия») считается трендовым в этом сезоне по версии Pantone. Этот иссиня-зеленый оттенок придаст твоему образу морской свежести и легкости. К тому же его легко сочетать: белый, серый, бежевый — он отлично смотрится со всеми базовыми оттенками. Вещи таких цветов наверняка найдутся у тебя в гардеробе.

Уходящий тренд

Казалось бы, большая популярность еще никому не навредила, но нет. Мода, словно маятник, раскачивается из стороны в сторону. Так что движение в направлении тренд-антитренд дело, в общем-то, обычное. Поэтому неудивительно, что «любимец» модниц цвет Millenial Pink (розовый) сдает свои лидерские позиции. Скорее всего, в следующем сезоне он будет встречаться намного реже. Так что приготовься отправлять вещи этого цвета подальше в шкаф.

Но любителям пастельных оттенков не стоит сильно расстраиваться. На место модного фаворита придет другой лидер, ничуть не уступающий предыдущему. Pink Lavender («розовая лаванда») послужит отличной заменой. Он уже шаг за шагом пробирается к нам в гардероб с высоких подиумов. А мы, в свою очередь, готовимся составлять крутые комплекты!

Этот нежный сиренево-розовый оттенок подходит практически всем представительницам прекрасного пола. Он почти сливается с тоном кожи, придает образу воздушность и мягкость.

Pink Lavenderотлично смотрится в тандеме с нюдовыми оттенками, но не исключает из своего общества и яркие цвета. Так, контраст образу придадут дуэты с черным, металликом или фуксией.

Буйство красок

И хотя модное сообщество начинает принимать в свои ряды неоновые оттенки, многие из них все еще за бортом стильного судна. Так, сложно представить ситуацию, когда Neon Lime («неоновый лайм») стал бы во главе модной индустрии. Этот ядовитый оттенок признают безвкусным все дизайнеры. Хотя все может поменяться. Возможно, привыкнув к ярким цветам, мы и Neon Limeпустим на подиумы. Но пока он опасен и может изрядно подпортить твой образ.

Однако если ты любишь привлекать к себе внимание и не прочь покрасоваться в одежде контрастных оттенков, для тебя найдется стильное решение. Meadowlark («канарейка») как раз для тех, кто любит поярче. Этот оттенок называют канареечным — он настолько пронзительный, что ослепит всех на твоем пути.

Самый беспроигрышный вариант — это сочетание Meadowlarkс классическим черным. На фоне этого традиционного цвета он будет еще заметнее. Но ты можешь и поэкспериментировать. Так, например, Meadowlark неплохо смотрится в паре с розовым, белым, модным ультрафиолетом и темно-зеленым.

В любом случае тебе не стоит расстраиваться, если какой-то цвет в этом сезоне вышел из разряда актуальных. На твой выбор предлагается целая палитра оттенков: модный ультрафиолет, жгучий красный, сдержанный синий и спокойный персик. Как говорится, на вкус и цвет!

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Текст:Татьяна Зубахина

Фото: Shutterstock/Vostock