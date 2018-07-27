Тест: насколько хорошо ты знаешь песни Светланы Лободы

Проверь, насколько хорошо ты знакома с творчеством этой эффектной блондинки.

Светлана Лобода одна из самых сексуальных певиц российского шоу-бизнеса. Ее песни не сходят с первых строчек хит-парадов, а клипы с завидным постоянством крутятся на музыкальных телеканалах. А потому порой кажется, что все наизусть знают ее нашумевшие треки. Но так ли это на самом деле? Пройди наш тест и проверь, насколько хорошо ты знакома с творчеством Светланы Лободы!

Пройти другие тесты о звездах и проверить свои знания мира шоу-бизнеса, можешь здесь!

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:starface