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Тест: насколько хорошо ты знаешь песни Светланы Лободы
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Тест: насколько хорошо ты знаешь песни Светланы Лободы 

WMJ.ru 53 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Проверь, насколько хорошо ты знакома с творчеством этой эффектной блондинки.
Светлана Лобода одна из самых сексуальных певиц российского шоу-бизнеса. Ее песни не сходят с первых строчек хит-парадов, а клипы с завидным постоянством крутятся на музыкальных телеканалах. А потому порой кажется, что все наизусть знают ее нашумевшие треки. Но так ли это на самом деле? Пройди наш тест и проверь, насколько хорошо ты знакома с творчеством Светланы Лободы!
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Фото:starface
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