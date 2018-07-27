Чтиво по гороскопу: Какие книги предпочитают читать разные знаки Зодиака

Астрологи уверены, что наш знак Зодиака определяет не только характер и судьбу, но и любимые книги. По их мнению, пока представители одного знака зачитываются любовными романами, другие и на километр не подойдут к таким произведениям, а будут скупать научную-фантастику и размышлять о полетах в далекий космос. Чтиво по гороскопу: Какие книги предпочитают читать разные знаки ЗодиакаОвен В чтении, как и в жизни, такие же стремительные и буйные,

поэтому книги выбирают себе под стать. Их вряд ли увлечет многотомный роман,

где описание интерьера растянулось на пятнадцать страниц сюжета. Овнам

интересно действие, лихие повороты сюжета, приключения и активные герои с твердой жизненной позицией, в которых они видят себя.

Для чтение подойдет роман Джека Лондона «Сердца

трёх» — приключения Фрэнсиса, наследника и потомка пирата Генри Моргана , полного

опасностей, новых открытий и больших чувств.

Телец Крайне целеустремленные личности готовые бесконечно

бороться, чтобы добиться желаемого. В этом им отлично помогают биографии

известных людей, которых Тельцы воспринимают в качестве своих ориентиров. Взглянув

на книжную полку представителя этого знака Зодиака, можно легко сделать вывод,

к чему же он стремится — к мировому господству, если стоят книги про известных

диктаторов, или к кинонаградам, если увидите биографии актеров и режиссеров. «Быть Хокингом» — биография ученого Стива

Хокинга, написанная его женой Джейн, с которой они были вместе 26 лет. Это книга о борьбе за жизнь подойдет Тельцам и откроет им Хокинга не со стороны блестящего физика, а как любящего отца и мужа, мечтателя, на долю которого выпала страшная

болезнь.

Близнецы Они следят за всеми книжными новинками и самыми

нашумевшими бестселлерами, боятся упустить из виду обязательную классику и хватаются

за несколько книг сразу, которые порой так и остаются недочитанными. Особую

любовь Близнецы питают к приключениям и интеллектуальной прозе, которая

заставляет их задуматься о жизни и вечном.

«Порою блажь великая» — второй

нашумевший роман «веселого проказника» Кена Кизи точно подойдет для чтения

Близнецам. Книга рассказывает о семействе лесорубов, которое борется с профсоюзом

и проблемами внутри семьи.

Рак В не зависимости от пола, всегда отдадут свое предпочтение сентиментальной прозе

и любовным романам с обязательным счастливым концом. На протяжении всей книги,

Рак будет переживать за героев, как за своих родных, наблюдая за их любовными перипетиями.

Очень чуткие и романтичные натуры, они также штудируют всю мировую поэзию,

чтобы при удобном случае прочесть несколько четверостиший своей второй

половинке.

Идеальная книга для Раков — роман «Джейн

Эйр» Шарлотты Бронте . Сложная судьба Джейн и её любовь к загадочному мистер

Рочестеру точно увлечет Раков.

Лев Львы отличаются любовью к роскоши, книгам в позолоченных

переплетах и большим богатым домашним библиотекам. Весь этот блеск и великолепие

они хотят видеть на страницах книг, поэтому выбирают произведения, где описываются балы, светские приемы, кипят страсти и сплетни распространяются со скоростью звука.

Львам подойдет «Великий Гэтсби» Скотта

Фицджеральда, книга полная драмы, трагедии, вечеринок и описаний жизни

богачей на «золотом побережье» Лонг-Айленда.

Дева Девы стремятся изменить себя и мир к лучшему, поэтому

литературу используют соответствующую. Именно они покупают книги-руководства по счастливой жизни и фэншую, сборник советов по пробуждению внутреннего гиганта и педагогические

пособия о том, как разговаривать с трудными подростками. Все это, по мнению Дев,

действительно может пригодиться в жизни!

из зоны комфорта» точно подойдет Девам и раскроет им полезные секреты

автора для создания успешной жизни и карьеры.

Весы Весы — эстеты, которые ценят в книгах хороший слог, а при оформлении

красивые иллюстрации и фотографии. Им, как и Ракам, нравятся любовные романы и поэзия, цитирование которой они всегда уместно применяют в беседах со знакомыми.

Помня о любви к эстетической стороне книг, Весам может понравиться книга Лауры Магни «Легендарные фотографы современности

и их шедевры». Рассматривая фотографии Роберта Капа или Сесила Битона и читая про них, Весы смогут прочувствовать их творения до конца и понять, что же хотели сказать авторы.

Скорпион У Скорпионов две литературные любви — лихо закрученные детективы

и книги о взаимоотношении полов. Их подозрительная натура желает докопаться

до самой сути проблемы, будь то загадочное убийство или супружеская измена. Еще Скорпионов интересуют истории из жизни реальных персонажей, но с одной

оговоркой, они с удовольствием читают книги о великих соблазнителях или роковых

женщинах. Возможно, чтобы на их примере набраться опыта для отношений с противоположным полом. «История моей жизни» — биография Джакомо

Казановы, который прославился как авантюрист и великий любовник, книга из которой

Скорпионы точно вынесут для себя много полезной информации.

Стрелец Стрельцы редко отдают свое предпочтение неизвестным книжным

новинкам, зато они точно прочитали большинство книг из подборки «100 легендарных произведений проверенных времен». Для Стрельцов чтение — такая же жизненная потребность, как дыхание или питание. Они находят в любимых книгах

советы, ищут тайные знаки, влюбляются в книжных персонажей, а порой воспринимают

все прочитанное, как руководство к прямому действию.

Роман Харпер Ли «Убить пересмешника»

подойдет Стрельцам, как эталон честности, морали и справедливости, важности

равноправия и напоминание о детстве.

Козерог Козероги воспринимают чтение, как получение новой информации.

Особенно ценно для них, когда эта информация направлена в нужное русло их амбиций и роста. Они вдохновляются биографиями успешных людей, историческими

книгами и великими философами. В художественной литературе Козероги предпочтут

истории о людях, которые идут напролом к своей цели. «Вся королевская рать» — роман Роберта Уоррена,

в основу которого легла биография Хью Лонга, губернатора Луизианы. Это книга

про жесткого и беспринципного политика, который пойдет на все и ничем не побрезгует ради победы.

Водолей Водолеи — фанаты фантастики и научно-фантастической

литературы. Они осилили цикл «Хроники Дюны» Фрэнка Герберта , наизусть цитируют

«Пикник на обочине» Стругацких и фанатично следят за новинками в мире фантастической

литературы. Водолеям нравятся межгалактические путешествия, звездные войны,

разнообразие инопланетных рас и исследование просторов космоса.

Водолеям будет интересна классика фантастической литературы и мировой прозы — роман «Солярис» Станислава Лема. В этой книге за картинами далекого будущего

и освоения космоса скрываются рассуждения об отношениях человека с Богом,

вопросы жизни, бытия и любви.

Рыбы Рыбы очень любят читать, страсть к книгам у них открывается

с раннего детства, когда они находят своих любимых авторов, а потом на протяжении всей жизни сравнивают их с другими литературными открытиями. Особую

любовь рыбы питают к произведениям, отличающимся сложностью сюжета, необычным

слогом, головоломками и неожиданными концовками.

Рыбы точно заинтересуются экспериментальным романом Хулио Кортасара «Игра в классики», который прославился из-за своей

необычной структуры. Кортасар утверждал, что его произведение включает в себя множество

книг, и составил специальную схему, которая предлагает читать главы «с других