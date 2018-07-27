Люди, которые сделали пластику, чтобы быть похожими на своих кумиров

Бывают случаи, когда любовь к кумирам доводит фанатов до стола пластического хирурга. Люди готовы лечь под нож, чтобы приблизить себя к своему известному идеалу и выкладывают за это тысячи долларов. Люди, которые сделали пластику, чтобы быть похожими на своих кумировНадя Сулейман

Надя Сулейман мечтала быть похожей на Анджелину Джоли , и свое

подражание начала по старинке, делая пластические операции. Однако,

внешнего сходства ей показалась мало. Нет, Надя не стала строить карьеру в кино и заниматься

благотворительностью. Она начала рожать детей, чтобы сравнять их количество с детьми Джоли. Правда что-то пошло не так и сейчас Сулейман воспитывает 15 отпрысков, 8 из которых родились в один день.

Донна Мария Трего Двойник Леди Гаги нашелся в Великобритании, и стала им Донна

Мария Трего, которая решила во чтобы то ни стало обрести сходство с «Мамой

монстров». Трего потратила 100 тысяч долларов на пластические операции, которые

окупает своими шоу, где выступает в качестве двойника певицы. По словам самой

Трего, иногда на улице её путают с Леди Гагой.

Эшли Хорг Сводная сестра Линдси Лохан , Эшли Хорн, признается, что начала делать пластику, чтобы привлечь внимание отца. Она потратила 25 тысяч

долларов, чтобы выглядеть как Линдси, в те далекие времена, когда та еще не попадалась на любви к наркотикам и вождению в пьяном виде. Сейчас Хорн утверждает, что Линдси уже не может с ней сравниваться в красоте и обаянии.

Хонг Юх Рюм При взгляде на кореянку Хонг Юх Рюм, отбеливание кожи Майкла

Джексона уже не кажется чем-то выходящим за рамки понимания. Хон Юх Рюм ничего

не отбеливала, а просто решила, что корейская внешность недостаточно её устраивает и далека от её европейского идеала красоты — модели Миранды Керр

Чтобы добиться сходства с моделью, которая однажды поразила её, глядя с обложек

глянца, Хон Юх Рюм изменила форму глаз, носа и скул, вставила линзы и покрасила

волосы.

Мила Синанаж В качестве своего ориентира Мила Синанаж выбрала Ким Кардашьян и потратила около 30 тысяч долларов на пластические операции. Чтобы добиться максимального сходства Синанаж еще и завела роман с бывшим

мужем Ким, баскетболистом Крисом Хамфрисом . Интересно, заметил ли Крис разницу?!

Герберт Чавес Не все хотят быть похожими на реальных знаменитостей, кто-то идеализирует нарисованных кумиров. Герберт Чавес потратил 16 лет и страшно

представить сколько денег на пластические операции, которые сделали его похожим

на Супермена. Он отбелил кожу, изменил форму глаз, скул и подбородка, заметно

накачался и продолжает скупать фанатскую атрибутику с любимым супергероем.