Нужны ли «Нашествию» танки — зритель проголосует рублем

Ивану было не впервой просыпаться не у себя дома. Жизнь молодого рокера к этому обязывала. Но в этот раз было несколько настораживающих факторов.

Помимо него в комнате находилось еще несколько десятков молодых людей. Все они были коротко пострижены. Рядом с каждой кроватью стояла тумбочкой.

«Рота, подъем!», — пронеслось по комнате. Кричал это какой-то крепко сбитый чувак в военной форме. В голве Ивана промелькнули строчки: «You are in the army now…».

Но как?

Как это могло произойти. Прямо в трусах и майке.

Он побыстрее подбежал к человеку в форме, на погонах которого виднелось пара звездочек.

— Это какая-то ошибка? Как я здесь оказался?

Человек смерил его презрительным взглядом.

— Солдат, ты дурак бегать по казарме без ботинок. Хочешь завтра с грибком проснуться? А мне за потери личного состава отвечать?

— Какая казарма, что происходит?

Человек в форме смягчил взгляд.

— Каждый год вот так… Как на «Нашествие» ездил помнишь?

— Помню, — в голове Ивана начали проявляться картины вчерашнего дня. Рок-фестиваль, палатка, пиво.

— А как прямо там контракт с ВС РФ подписал?

Иван покрылся холодным потом.

— Ничего, сынок мы здесь сделаем мужчину. Ты еще сам в Сирию попросишься. Добро пожаловать в славные ряды батальона «Wе wil rock you».

На самом деле мы с друзьями так шутили пару лет назад, когда как раз попали на «Нашествие».

«Стрижи» и все остальное были уже тогда. Со сцены помню неодобрительное сказал про милитаризацию Гребенщиков и, кажется, чуть более завуалировано Louna.

Проблема ли эта милитаризация?

Ну, если вызывает дебаты, то проблема. Но у нее есть много аспектов.

1. Можно ли обвинять артистов, отказывающихся принимать участие в фестивале?

Нет. Рокеры в моем понимании вообще-то априори против системы. А, извините, армия это просто-таки один из столпов системы.

2. Можно ли обвинять организаторов «Нашествия» за связь с Минобороны

Я не знаю, насколько именно армия вложилась в «Нашествие», не знаю и то, насколько эти вложения критичны для организаторов фестиваля. Но в любом случае, развлекательная программа в виде танков и самолетов уже чего-то стоит. Организаторы любых мероприятий всегда выбирают то, что им выгодно. Так что здесь их критиковать нельзя.

3. Можно ли обвинять Минобороны, что оно использует фестиваль в целях собственной пропаганды?

Наверное, можно наоборот сказать, что пиарщики ведомства придумали грамотный ход. Хайп по армии им выгоден.

4. Обвинять ли артистов, которым пофиг?

Ну, это просто значит, что им важнее засветиться. Их право. Нам слушать, а им карьеру делать.

5. Обвинять ли тех, кто не пойдет на «Нашествие» из-за Минобороны?

Людям не нравится. Они хотят менять ситуацию. Как ее может поменять потребитель, если товар не нравится? Голосовать рублем. Тем, кому нравится, предлагается обратный метод.

Мое личное мнение. Мне милитаризация «Нашествия» не нравится. Потому что не люблю ура-патриотизм в пьяном угаре. А что-то я чувствую, что без него «Нашествие» теперь не обойдется.

Я патриот, уважаю, но не идеализирую заслуги армии в современном мире. Как раз считаю, что одна из наших проблем недостаточное продвижение подвигов мира и гражданского подвига. Но я принимаю мнение большинства.

Какой вывод?

Рок опопсел. Слушаем рэп.