В Колумбии наркомафия предложила вознаграждение за жизнь полицейской собаки

МЕХИКО, 27 июл — РИА Новости . Крупная колумбийская преступная группировка, специализирующаяся на переброске кокаина, предложила вознаграждение в 200 миллионов песо (порядка 69,5 тысячи долларов) за жизнь полицейской собаки, специализирующейся на поиске наркотиков.

Овчарка по кличке «Призрак» служит в подразделении по борьбе с наркотиками, за последние три года ей удалось найти в общей сложности девять тонн кокаина. Такая результативность ударила по интересам банды «Клан залива», чей лидер Дарио Усуга и предложил столь крупное вознаграждение, сообщает портал Tvnotas.

В итоге после известия о вознаграждении полиция решила перевести «Призрака» на работу в международный аэропорт Боготы «Эль-Дорадо», где жизнь собаки будет подвергаться значительно меньшему риску.