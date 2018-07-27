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В Колумбии наркомафия предложила вознаграждение за жизнь полицейской собаки
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В Колумбии наркомафия предложила вознаграждение за жизнь полицейской собаки 

РИА Новости 38 минут назад
МЕХИКО, 27 июл — РИА Новости. Крупная колумбийская преступная группировка, специализирующаяся на переброске кокаина, предложила вознаграждение в 200 миллионов песо (порядка 69,5 тысячи долларов) за жизнь полицейской собаки, специализирующейся на поиске наркотиков.
Овчарка по кличке «Призрак» служит в подразделении по борьбе с наркотиками, за последние три года ей удалось найти в общей сложности девять тонн кокаина. Такая результативность ударила по интересам банды «Клан залива», чей лидер Дарио Усуга и предложил столь крупное вознаграждение, сообщает портал Tvnotas.
В итоге после известия о вознаграждении полиция решила перевести «Призрака» на работу в международный аэропорт Боготы «Эль-Дорадо», где жизнь собаки будет подвергаться значительно меньшему риску.
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