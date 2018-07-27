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«Мои девочки любимые»: Дмитрий Тарасов показал семейную идиллию с женой и новорожденной дочкой
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«Мои девочки любимые»: Дмитрий Тарасов показал семейную идиллию с женой и новорожденной дочкой 

WMJ.ru 35 минут назад
Фото: WMJ.ru
Дмитрий Тарасов опубликовал трогательную семейную фотографию.
10 июля супруга Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко подарила ему вторую дочь. Имя девочки пара до сих пор не раскрывает. Зато в соцсетях супругов время от времени появляются свежие фотографии с новорожденной девочкой. Несколько часов назад футболист разместил в своем Instagram семейный кадр, на котором он запечатлен с женой, дочкой и их собакой Тарой.
— подписал снимок Дмитрий.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
Одни фолловеры наслаждаются семейной идиллией Тарасова: «Берегите друг друга»; «Вы классные, счастья вам! Малышка прелесть!»; «Не удержалась, прям очень мило и нежно, девочки любимые»; «Ребята, я вас люблю! Счастья вам!». Другие же обратили внимание на то, как Анастасия держит новорожденную девочку. Пользователи рекомендуют Костенко не держать малышку в вертикальном положении, поддерживая за ягодицы. А тебе нравится семейная фотография Дмитрия Тарасова?
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Фото:Instagram
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