«Мои девочки любимые»: Дмитрий Тарасов показал семейную идиллию с женой и новорожденной дочкой

10 июля супруга Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко подарила ему вторую дочь. Имя девочки пара до сих пор не раскрывает. Зато в соцсетях супругов время от времени появляются свежие фотографии с новорожденной девочкой. Несколько часов назад футболист разместил в своем Instagram семейный кадр, на котором он запечатлен с женой, дочкой и их собакой Тарой.

— подписал снимок Дмитрий.

(прим. WMJ.ru : орфография и пунктуация автора сохранены)

Одни фолловеры наслаждаются семейной идиллией Тарасова: «Берегите друг друга»; «Вы классные, счастья вам! Малышка прелесть!»; «Не удержалась, прям очень мило и нежно, девочки любимые»; «Ребята, я вас люблю! Счастья вам!». Другие же обратили внимание на то, как Анастасия держит новорожденную девочку. Пользователи рекомендуют Костенко не держать малышку в вертикальном положении, поддерживая за ягодицы. А тебе нравится семейная фотография Дмитрия Тарасова?

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram