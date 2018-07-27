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Сати Казанова разыгрывает кольцо с бриллиантами
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Сати Казанова разыгрывает кольцо с бриллиантами 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Певица, актриса и телеведущая Сати Казанова, вдохновлённая своей любовью, подготовила для поклонников потрясающую возможность прикоснуться к самому романтичному городу на земле через своё творчество. Все это, как и розыгрыш потрясающего кольца с бриллиантами, связано с релизом новой композиции певицы под названием «Ладони Парижа».
Есть город, где любовь буквально летает в воздухе, она струится, обволакивает, нежно обнимает и незаметно проникает в самые потаенные уголки души. В эти мгновенья мир вокруг преображается и так сильно хочется запечатлеть в своём сердце абсолютно все, что происходит вокруг. Есть город, который одаривает тебя любовью, увлекая и открывая новые места, ранее доступные тебе только в грезах! Есть город, в котором твоя любовь становится ещё сильнее, ты оказываешься на новой глубине чувств и каждой клеточкой тела ощущаешь благодарность, ведь ты сейчас в Париже. В городе синонимом которого являются чувства, в городе где через призму романтики видится все иначе.
Певица, актриса и телеведущая Сати Казанова, вдохновлённая своей любовью, подготовила для поклонников потрясающую возможность прикоснуться к самому романтичному городу на земле через своё творчество. Муж Сати Стефано Тиоццо, уже работает над сценарием для клипа на новый романтичный сингл «Ладони Парижа». Приоткроем вам небольшой секрет, пара придумала снять свою любовную историю на севере Франции, где именно вы узнаете совсем скоро. А пока Вы можете послушать песню «Ладони Парижа» на всех цифровых радиостанциях и поучаствовать в конкурсе! 25-27 июля в официальном аккаунте Сати Казановой в Instagram (@satikazanova) будет проводится конкурс «Сокровища Парижа». Главный приз — мечта любой девушки, золотое кольцо с бриллиантами. Спешите узнать подробности! Кто знает, может быть удача улыбнется именно Вам. «Увидеть Париж и умереть? Нет, лучше продолжить жить, чтобы ещё раз туда вернуться!» — считает Сати Казанова.
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