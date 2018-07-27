Миллион долларов от Чарли Чаплина 

Слышали ли вы, что Чарли Чаплин завещал миллион долларов первому мужчине, который родит?
В городе Портленд, штат Орегон, живет пара, у которой в июле прошлого года родился ребенок.
Эта семейная пара состоит из двух мужчин: Тристан и Бифф Только вот Тристан раньше был девушкой, потом поменял пол, но сохранил свои «оригинальные части тела». Эти самые части тела и помогли ему после 7 лет совместной жизни с Биффом забеременеть.
Тристан считает, что его тело «просто супер». «Я получился мужчиной с маткой, и наличие матки никак не влияет на мои мужские качества», — примерно так заявляет Тристан о себе.
В самом городе Орегоне к такой странной паре, ожидающей ребёнка, относились с пониманием, и никакого негатива со стороны соседей и других жителей города они не встречают.
Мне этим очень нравится Америка — соседи не спешат заявлять тебе все, что о тебе думают. Да и в большинстве своем люди толерантны и принимают других в любом качестве.
А вот онлайн Тристан и Бифф получают огромное количество негативных комментариев.
Может ли пара претендовать на миллион Чарли Чаплина?
Почему?
Это уже не первая подобная пара в мире, у которой родился ребенок. Такое уже случалось и люди пытались получить миллион, но…
Чарли Чаплин указал в своем завещании очень конкретно: это должен быть мужчина по рождению. Никакие трансгендеры не принимаются.
Кстати, первый в мире мужчина, кто родил, тоже был из Орегона. Жители Орегона? Что там у вас происходит?