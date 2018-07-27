«А я вот все думаю»: 31-летняя Надежда Михалкова забывает свой возраст

Младшая дочь кинорежиссера Никиты Михалкова Надежда призналась своим поклонникам, что всегда всерьез задумывается, когда ей задают вопрос о возрасте, и причина заминки проста — артистка совершенно не помнит, сколько ей лет. Более того, разменяв четвертый десяток, актриса театра и кино предпочитает думать, что ей не исполнилось и 20-ти.

Презабавная ситуация произошла с дочерью знаменитого кинорежиссера Никиты Михалкова Надеждой во время паспортного контроля на таможне. Девушка, проверяющая паспорт Михалковой, вдруг стала задавать различные вопросы. И если свое имя и цель визита Надежда сообщила без запинки, то вопрос, сколько ей исполнилось полных лет, поставил артистку и телеведущую в тупик. Не сумев сориентироваться в такой неожиданной ситуации и припомнить, сколько прожитых лет она отмечала в последний раз, Надежде не оставалось иного выбора, кроме как гадать.

«Так пристально смотрит, что даже подсмотреть неловко. Я говорю: «30 или 31, а, может, и 32!» Девушка рассмеялась и отдала паспорт, а я вот все думаю… мне же и 20 нет», — рассказала об инциденте Надежда, отмечая тем самым, что год рождения не так уж и важен, если душа молода. Как выяснилось, среди публики сети нашлось много поклонниц Надежды, которые страдают от точно такой же выборочной забывчивости. Ведь, как говорят, когда женщине исполнится тридцать, первое, что она начинает забывать, это свой возраст; а в сорок он уже совершенно изглаживается из ее памяти. «А в 60 и вовсе забываешь про возраст и думаешь, что все вокруг считают тебя 30-летней, ну может, 32-летней!» «Я тоже в 20 закончила отсчёт» «Я думаю, так думает большинство из нас, девочек, которым по паспорту за 30» «Недавно тоже поймала себя на мысли, что начала сбиваться»

Впрочем, с гардеробом у звезды, несмотря на достаточный опыт в шоу-бизнесе, временами случаются неприятные проколы. Порой наследница именитой фамилии выбирает неоднозначные комплекты, которые, по мнению модных критиков, смотрятся нелепо и совершенно ее не красят.