Ещё
Как у Кардашьян: Хирурги рассказали о высокой смертности из-за увеличения ягодиц
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как у Кардашьян: Хирурги рассказали о высокой смертности из-за увеличения ягодиц 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Сейчас в моде иметь пышные формы, о которых мечтают тысячи женщин. Неудивительно что пластические хирурги придумывают новые методы увеличения ягодиц, но популярными остаются силиконовые импланты и липофилинг. Именно эту процедуру и считают опасной для жизни множество международных экспертов.
К сожалению, сейчас никого не удивишь историей об ошибках пластических хирургов. Но порой эти ошибки приводят красоток к смерти. Не так давно Международная группа экспертов по пластической хирургии сообщила миру: количество пациенток, погибющих после операции по коррекции формы ягодиц, стремительно растет. И речь идет именно о липофилинге, во время которого жировую ткань из одной части тела перемещают в ягодицы.
Смертность от этой процедуры действительно высока: шансы на летальный исход оцениваются как 1:3000, что бьет все «рекорды» смертности от других косметических операциях. Согласно статистике, основная причина смерти — жировая эмболия, проще говоря — закупорка кровеносных сосудов. Все дело в том, что большинство косметологов и хирургов допускают фатальную ошибку и вводят жир не под кожу, а в мышечную ткань. Оттуда жир попадает в кровь и приводит к остановке сердца.
Эксперты долгое время изучали истории болезни скончавшихся пациенток, и пришли к выводу: необходимо ввести определенные стандарты, по которым врачи обязаны вводить жир именно в подкожное пространство. Те хирурги, которые хотят продолжать практиковать эту процедуру, обязаны придерживаться этих рекомендаций.
Однако это меньшее, что хотят ограничить ученые. Они вовсе считают, что липофилинг нужно запретить, ведь сложно как-то повысить уровень безопасности процедуры. ​Тем не менее хирурги уверяют, что липофилинг остается трендовой процедурой и на территории России. Количество операций достигает тысяч в год, а саму процедуру проводят не только на ягодицах: она проводится на груди, лице и других частях, которые надо «подкачать». На новом месте пересаженный жир должен прижиться, но это случается не всегда. И как минимум — он просто рассасывается и толку от операции никакого.
Во время липофилинга ягодиц пересаживается много жировой ткани, поэтому она остается самой рискованной. Впрочем, согласно статистике, не всегда дело в плохих врачах. Иногда женщины в попытке сэкономить отправляются в клиники, не вызывающие доверия или соглашаются на сомнительные операции, и такие случаи — не редкость.
Anews: последние новости
Именинник сфотографировал свое одиночество и обрел сотни друзей "Можно я уйду пораньше?" Ошибки в общении с боссом, из-за которых вы рискуете лишиться работы Токсичная посуда на кухне, которую нужно срочно заменить
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сети переживают за маленького сына Малахова31
Тайна последней цифры вашего года рождения19
Мужчины каких наций считаются лучшими любовниками7
Высоцкая поделилась редким фото с любимым мужем6
Павел Глоба: 27 июля демоны вырвутся наружу165
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
10:08
Старички, которые с легкостью обходят молодых
Здоровье
01:00
Дочь Галкина поразила своими навыками
Звёзды
00:36
Дакота удивила поклонников огромными губами
Звёзды
00:21
Литвинова показала красавицу-дочь
Звёзды
04:22
Что будет, если людей начнут клонировать
Здоровье
04:37
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса
Звёзды
10:00
Актеры, которые пожертвовали телом ради кино
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение