Как у Кардашьян: Хирурги рассказали о высокой смертности из-за увеличения ягодиц

Сейчас в моде иметь пышные формы, о которых мечтают тысячи женщин. Неудивительно что пластические хирурги придумывают новые методы увеличения ягодиц, но популярными остаются силиконовые импланты и липофилинг. Именно эту процедуру и считают опасной для жизни множество международных экспертов.

К сожалению, сейчас никого не удивишь историей об ошибках пластических хирургов. Но порой эти ошибки приводят красоток к смерти. Не так давно Международная группа экспертов по пластической хирургии сообщила миру: количество пациенток, погибющих после операции по коррекции формы ягодиц, стремительно растет. И речь идет именно о липофилинге, во время которого жировую ткань из одной части тела перемещают в ягодицы.

Смертность от этой процедуры действительно высока: шансы на летальный исход оцениваются как 1:3000, что бьет все «рекорды» смертности от других косметических операциях. Согласно статистике, основная причина смерти — жировая эмболия, проще говоря — закупорка кровеносных сосудов. Все дело в том, что большинство косметологов и хирургов допускают фатальную ошибку и вводят жир не под кожу, а в мышечную ткань. Оттуда жир попадает в кровь и приводит к остановке сердца.

Эксперты долгое время изучали истории болезни скончавшихся пациенток, и пришли к выводу: необходимо ввести определенные стандарты, по которым врачи обязаны вводить жир именно в подкожное пространство. Те хирурги, которые хотят продолжать практиковать эту процедуру, обязаны придерживаться этих рекомендаций.

Однако это меньшее, что хотят ограничить ученые. Они вовсе считают, что липофилинг нужно запретить, ведь сложно как-то повысить уровень безопасности процедуры. ​Тем не менее хирурги уверяют, что липофилинг остается трендовой процедурой и на территории России. Количество операций достигает тысяч в год, а саму процедуру проводят не только на ягодицах: она проводится на груди, лице и других частях, которые надо «подкачать». На новом месте пересаженный жир должен прижиться, но это случается не всегда. И как минимум — он просто рассасывается и толку от операции никакого.

Во время липофилинга ягодиц пересаживается много жировой ткани, поэтому она остается самой рискованной. Впрочем, согласно статистике, не всегда дело в плохих врачах. Иногда женщины в попытке сэкономить отправляются в клиники, не вызывающие доверия или соглашаются на сомнительные операции, и такие случаи — не редкость.