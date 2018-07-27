Именинник сфотографировал свое одиночество и обрел сотни друзей

В свой день рождения пользователь одного из популярных форумов остался один и решил продемонстрировать остальным посетителям портала, как именно он отметил этот праздник.

Парень с ником JerichoJames сделал несколько фото и опубликовал их на форуме, подписав свою историю коротко: «Там, где я вынужден сейчас находиться, не так много близких людей и нет членов моей семьи.»Поддержка пришла почти сразу, чего и ждал одинокий именинник. Пользователи форума начали наперебой поздравлять Джеймса, называя его другом и желали присоединиться к нему в этот праздничный для парня день. Кто-то даже отметил, что история Джеймса — одна из самых грустных, о которой может сказать лишь один снимок.

Многие прониклись сочувствием к парню. Нашлись и те, кто оперативно предложил встретить день рождения вместе, но адрес Джеймс так и не сообщил. Однако новые друзья парня были согласны притащить на вечеринку даже целый батут и бутылку текилы.

Сотни комментариев были адресованы имениннику, и все они выражали поддержку. Люди так стремились развить общение под постами Джеймса, что обсуждали даже обои, на фоне которых сделано фото. ​Даже другие именинники «пришли» в комментарии, чтобы поддержать Джеймса. «Я тоже сегодня сам по себе, поэтому понимаю вас как нельзя лучше. Надеюсь, мы наполнили ваш день радостью и, будем надеяться, что в следующем году мы отметим свои дни рождения лучше.»