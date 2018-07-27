Ещё
Бердыев: Нобоа практически невозможно заменить
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бердыев: Нобоа практически невозможно заменить 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал уход полузащитников Ивелина Попова и Кристиана Нобоа, передает "Советский спорт".
"Вы сами прекрасно понимаете, что таких игроков заменить невозможно. Их купить невозможно. Были бы деньги, мы бы Попову предложили достаточно приличные условия, Нобоа — тоже. Но их заменить невозможно. Где-то за счет коллективных действий, но личности заменить невозможно.
Это самое сложное — заменить интеллектуально сильного игрока. Практически невозможно. Вот Алехандро Домингеса невозможно заменить, Нобоа — тоже", — цитирует Бердыева пресс-служба.
Нобоа и Попов летом вернулись в санкт-петербургский "Зенит" и московский "Спартак" соответственно.
Ранее сообщалось, что Сесар Навас будет капитаном «Рубина» в сезоне-2018/19.
Газета.Ru: последние новости
WP: обвиняемая в шпионаже в США Бутина получала помощь от российского миллиардера РСМД объявил о начале приема работ на конкурс молодых журналистов-международников 2018 Моуринью отреагировал на желание Марсьяля покинуть клуб
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сети переживают за маленького сына Малахова31
Тайна последней цифры вашего года рождения19
Мужчины каких наций считаются лучшими любовниками7
Высоцкая поделилась редким фото с любимым мужем6
Павел Глоба: 27 июля демоны вырвутся наружу165
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
10:08
Старички, которые с легкостью обходят молодых
Здоровье
01:00
Дочь Галкина поразила своими навыками
Звёзды
00:36
Дакота удивила поклонников огромными губами
Звёзды
00:21
Литвинова показала красавицу-дочь
Звёзды
04:22
Что будет, если людей начнут клонировать
Здоровье
04:37
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса
Звёзды
10:00
Актеры, которые пожертвовали телом ради кино
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение