Бердыев: Нобоа практически невозможно заменить 

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал уход полузащитников Ивелина Попова и Кристиана Нобоа, передает "Советский спорт".
"Вы сами прекрасно понимаете, что таких игроков заменить невозможно. Их купить невозможно. Были бы деньги, мы бы Попову предложили достаточно приличные условия, Нобоа — тоже. Но их заменить невозможно. Где-то за счет коллективных действий, но личности заменить невозможно.
Это самое сложное — заменить интеллектуально сильного игрока. Практически невозможно. Вот Алехандро Домингеса невозможно заменить, Нобоа — тоже", — цитирует Бердыева пресс-служба.
Ранее сообщалось, что Сесар Навас будет капитаном «Рубина» в сезоне-2018/19.