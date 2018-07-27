Бердыев: Нобоа практически невозможно заменить

"Вы сами прекрасно понимаете, что таких игроков заменить невозможно. Их купить невозможно. Были бы деньги, мы бы Попову предложили достаточно приличные условия, Нобоа — тоже. Но их заменить невозможно. Где-то за счет коллективных действий, но личности заменить невозможно.

Это самое сложное — заменить интеллектуально сильного игрока. Практически невозможно. Вот Алехандро Домингеса невозможно заменить, Нобоа — тоже", — цитирует Бердыева пресс-служба.

Нобоа и Попов летом вернулись в санкт-петербургский "Зенит" и московский "Спартак" соответственно.

Ранее сообщалось, что Сесар Навас будет капитаном «Рубина» в сезоне-2018/19.