27 июля — День гамбургера и День виски

27 июля — День рождения гамбургера.

Гамбургер — вид бутерброда, состоящий из жареной котлеты, внутри разрезанной булки, празднует свой День рождения. За многие годы для гамбургеров придумали множество разнообразных наполнителей и добавок: кетчуп и майонез, листья салата, маринованный огурец, сырой или жареный лук, помидор, бекон и жареное яйцо, а также еще десятки других ингредиентов. Гамбургер стал символом вредной еды, национальной культуры питания в США и одним из самых продаваемых блюд в мире.

Исследователи до сих пор спорят, кому принадлежит идея в приготовлении этого блюда. Большинство источников считают изобретателем гамбургеров ресторатора Луи Лессена. В 1900 году в городе Нью-Хейвен, штат Коннектикут, он впервые угостил посетителей своего заведения этим необычным бутербродом. Вроде бы у него закончились стейки и чтобы накормить голодного посетителя он пожарил котлету из остатков мяса и сунул ее в разрезанную булку. Но его опыт так и остался просто еще одним рецептом, пока в 30-х годах White Castle не стала самой первой компанией, продающей гамбургер как основное фирменное блюдо. Благодаря небольшой цене (пять центов вплоть до 1946 года) и сытности гамбургеры преобрели множество поклонников. Зарождающиеся сомнения по поводу безопасности гамбургеров для здоровья людей были успешно развеяны хитрым ходом Билли Инграма — владельца компании. Он специально нанимал людей в белых халатах, которые создавали впечатление, что даже врачам не чуждо питаться гамбургерами

А вот несколько примеров из кулинарной истории гамбургера:

В 2012 году в округе Карлтон, штат Миннесота, приготовили самый большой в мире бургер весом 913,54 кг.

В 2013 году в Лондоне приготовили и съели гамбургер из мяса, которое вырастили лабораторным путем из стволовых клеток коровы.

В начале 1930-х годов известный американский биохимик Джесси Ф. Макклендон провёл эксперимент, в котором один из студентов в течение 13 недель питался одними гамбургерами и водой. Эксперимент, а также дальнейшая жизнь этого студента, доказали, что подобная диета вполне достаточна для нормальной жизнедеятельности человеческого организма. Правда, в эксперименте не было определено, какое количество вреда нанесла организму подобная гамбургерная диета.

Самым дорогим гамбургером является «FleurBurger 5000» по цене 5000 долларов. Готовится в Лас-Вегасе, в ресторане «Fleur» при отеле «Four Seasons». Отличает этот гамбургер состав, в который входит трюфельный соус и трюфели на трюфельной булочке бриош. Но в основном цену определяет бутылка Chateau Petrus урожая 1995 года, корой предполагается запивать этот бургер.

Прямо как в сельмаге времен перестройки: хочешь взять банку зеленого горошка — бери в нагрузку и банку вздувшейся кильки!

Национальный день шотландского виски — США.

Как известно, ковбои скачут по прериям, стреляют из кольтов и постоянно пьют виски. А самый правильный виски — это несомненно шотландский.

Шотландский виски, или скотч — виски, произведённый на территории Шотландии.

К слову, современное слово «Whisky» произошло «uisge beatha» или «usquebaugh», что означает в переводе с кельтского «вода жизни». Интересно, что виски изначально рекомендовался как лекарственное средство для сохранения здоровья и продления жизни, предписывали лекари для облегчения болей при коликах, от паралича и даже от оспы. За прошедшие со времен кельтов столетия искусство дистилляции в Шотландии было усовершенствовано, и «uisge beatha» постепенно превратился в шотландский виски.

Самые ранние записи о виски были найдены в Казначейских налоговых отчётах, датированных 1494 годом. На первом листе отчёта записано: «Выдать монаху Джону Кору восемь боллов (шотландская мера веса, 1 болл = 218,25 кг) ячменного солода для производства „воды жизни“». Предварительные же расчёты показали, что из такого количества ячменя возможно произвести порядка 2400 бутылей дистиллята, что говорит о хорошо поставленном производстве данного напитка в монастырских стенах.

В настоящее время шотландским виски может быть назван только тот продукт, который:

был произведен на винокурне в Шотландии из воды и соложёного ячменя;

был дистиллирован с остаточным процентным содержанием алкоголя менее 94,8% так, чтобы у конечного продукта перегонки присутствовали аромат и вкус, присущие первичному сырью, используемому в производстве;

имеет 40% минимального процента содержания алкоголя в конечном продукте

выдерживался (созревал) на регламентированном акцизном складе в Шотландии, в бочках из дуба, объёмом не превышающим 700 литров, и периодом созревания не менее трёх лет;

сохраняет цвет, аромат и вкус, полученный из первичного сырья, используемого в производстве и созревании, и к которому не было добавлено никакое вещество, кроме воды и спиртовой карамели.

Шотландский виски, согласно законодательству, подразделяется на пять категорий:

Single Malt Scotch Whisky или односолодовый шотландский виски — это виски, произведённый и бутилированный на одной конкретной винокурне. Односолодовый виски должен быть произведён из воды и соложёного ячменя (солода), без добавления каких-либо других зерновых культур, и дистиллированный дважды в строго регламентированных медных перегонных кубах, при этом все производство должно находиться на территории Шотландии;

Single Grain Scotch Whisky или зерновой шотландский виски — это виски, также произведённый и бутилированный на одной конкретной винокурне. Цельнозерновой виски должен быть произведён из воды, ячменного зерна с/ или без добавления других соложёных или несоложёных зерновых культур. Технология и особенности производства этого виски не должны пересекаться с технологией производства односолодового шотландского виски;

Blended Scotch Whisky или купажированный шотландский виски — это смешанный виски, произведённый из одного или нескольких односолодовых шотландских виски с добавлением одного или нескольких зерновых шотландских виски, произведённых на нескольких разных винокурнях;

Blended Malt Scotch Whisky или солодовый купажированный шотландский виски — это смешанный виски, произведённый из нескольких односолодовых шотландских виски, произведённых на нескольких разных винокурнях;

Blended Grain Scotch Whisky или зерновой купажированный шотландский виски — это смешанный виски, произведённый из нескольких зерновых шотландских виски, произведённых на нескольких разных винокурнях.

Виски — не только очень популярный алкогольный напиток, но и компонент многих блюд, коктейлей и десертов. Есть конфеты с виски, его добавляют в кофе, в выпечку, в нем маринуют мясо, он является неизменным спутником фламбе.

Хочется поздравить нас всех с этим замечательным праздником! Молодцы шотландцы!