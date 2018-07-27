Стиль Naturgarden — мода или естественное состояние сада?

Вопрос ландшафтного дизайна волнует многих. Кроме выращивания полезной растительности типа картофельной плантации и грядок с капустой-луком-редиской, подавляющее большинство дачников стремятся украсить свои участки земли, даже если «соток» в обрез. Не говоря уж про владельцев загородных домов, многие из которых картошку не выращивают, а вот к красоте и благоустройству владений неравнодушны.

Небольшой сад в стиле натургарден

Каждый облагораживает свою землю в меру своих способностей и понимания, что есть красиво. Кто-то выбирает тщательно выверенный специалистами дизайн, где территория сада разграфлена чётким рисунком дорожек и боскетов, а каждое растение симметричной, правильной формы, на своём месте, в своей «графе». Другой занимает каждый свободный клочок земли пёстрым цветником, а то, что не уместилось в клумбах, размещает в многочисленных подвесных кашпо или ящиках. Третий устраивает правильный газон идеального изумрудно-зелёного цвета. В ландшафтном дизайне тоже существует мода. Сегодня тренд, набирающий всё большую популярность — стиль натургарден.

Что такое стиль Naturgarden

Natur Garden, природный сад, естественный сад, экосад — названий этого стиля много. Что же скрывается за ними? Это означает, что оформление сада предполагается в естественном, натуральном, природном стиле. Стиль натургарден не приемлет регулярности в планировке, делая ставку на природный живописный хаос, впрочем, тщательно упорядоченный. Среди поклонников «новой волны» (ещё одно его расхожее название) существует мнение, что этот стиль в ландшафтном дизайне зародился в середине прошлого века. А основателем его считают голландца Пита Удольфа (Piet Oudolf).

Удольфианский сад. Фото сайта oudolf.com В связи с этим нашлось ещё одно название, даже целая серия названий, имеющих хождение среди поклонников голландского мэтра ландшафтного дизайна: удольфианские сады, удольфианские растения и даже удольфианский стиль. Конечно, садовое мастерство Пита Удольфа действительно удивляет и восхищает, однако стоит рассмотреть настоящие истоки возникновения искусства создания садов в естественном стиле.

Пейзажные парки и восточные сады — "… любезная простота природы"

Мысль о создании искусственных парковых композиций, напоминающих естественные природные ландшафты, далеко не нова. Ещё античный архитектор и теоретик архитектуры Витрувий, автор знаменитых «Десяти книг об архитектуре», в своих работах говорит о гармоничном сочетании сооружаемых городов с природным ландшафтом. А в 1713 году британский поэт Александр Поуп публикует статью с критикой нарочитой декоративности сада, восторгаясь "… любезной простотой природы".

Любезная простота природы

Природа — самый выдающийся ландшафтный дизайнер, а садово-парковое искусство — это способ создания рукотворного природного уголка.

Английские пейзажные сады

Регулярные французские сады эпохи барокко — символ полного контроля человека над природой. Ландшафтные парковые ансамбли, наоборот, демонстрируют единение человека с ней. Эта концепция прослеживается в английских пейзажных парках как противовес регулярному французскому стилю, появившемуся во многом благодаря творчеству ландшафтного архитектора Андре Ленотра, придворного садовника французского короля Людовика XIV. Родоначальниками пейзажной традиции в садово-парковом искусстве стали англичане: архитектор Уильям Кент и садовник Чарльз Бриджмен. А наиболее ярким представителем, создававшим сады в этом стиле, является Ланселот Браун. Начиная с XVIII века такая традиция постепенно распространилась по многим странам. До XIX века подобные сады именовались англо-германскими, а сегодня их называют английскими.

Парк Монрепо, Выборг. Фото с сайта дворцы-сады-парки.рф На мой взгляд, отличным примером природного парка служит парк Монрепо в Выборге, созданный в XVIII веке. Большая его часть представляет собой естественные северные лесные пейзажи с многочисленными скалами. К пейзажным относятся сады и парки большинства русских дворянских усадеб. Да и до сих пор такой стиль широко используется в создании общественных городских парков.

Восточный сад — воплощение идеализированной природы

Концепция природного сада лежит и в основе восточных — японских и китайских — садов. Садовое искусство на Востоке представляет собой создание идеального природного пейзажа, воплощающего изменчивость, естественность и величие природы.

Японский пейзажный сад Согласно религиозным представлениям синтоизма, божества не имели конкретного воплощения. Их отождествляли с камнями, водой, растениями и явлениями природы. Поэтому созерцание сада для китайца или японца — блаженство, испытываемое от общения с Богом, а сам сад — храм преклонения перед величием природы.

Альпийские сады

Ещё один популярный вариант природных садов — альпийские сады и рокарии (каменнистые сады). У нас они больше известны под названием альпийские горки. Этот вид сада имитирует природные горные ландшафты. Мода на устройство каменных садов с использованием представителей флоры, характерной для гористых местностей, началась в 1767 году. Джон Блэкберн создал первый частный сад из природных каменных валунов для того, чтобы высадить найденные на горных склонах растения. В те времена модным занятием среди состоятельных представителей среднего класса стало «гербаризирование» — сбор растений. Любители экзотических образцов горной флоры столкнулись с тем, что «альпийцы», вырванные из привычной для них среды обитания, не хотели приживаться на равнине.

Альпийский сад. Фото с сайта http://marievikstrom.se/

Появившийся интерес к горным растениям стимулировал развитие целой отрасли садоводства — альпийских садов. Реджинальд Фаррер, исследователь и классификатор флоры Гималаев, стал первым, кто сформулировал эстетические критерии создания искусственного каменистого ландшафта. К слову, горным растениям повезло больше, чем другим: они попали в модное течение. Однако природный сад может быть составлен не только из обитателей склонов.

Природное болотце

Можно создавать искусственные арктические сады, декоративные участки болот — любой природный ландшафт удивителен и красив.

Истоки ландшафтного дизайна

Привычному сегодня понятию ландшафтный дизайн не так много времени. Как отдельный вид деятельности, связанный с формированием среды обитания человека, ландшафтная архитектура и её составная часть — ландшафтный дизайн насчитывают не более 100 с небольшим лет истории. А между тем искусство создания садов и парков гораздо более древнее.

Парк в пейзажном стиле

Дизайн сделал красоту садов более доступной широким массам, а не только представителям высших слоёв общества. Декоративно оформляться стали не только дворцовые сады и парки, но и участки при небольших коттеджах, а в городах — устраиваться общественные скверы и парки. Интерес к ландшафтному дизайну связан с общими тенденциями развития общества на рубеже XIX-XX веков. Прерафаэлиты, импрессионисты, «Движение искусства и ремёсел» — всё это повлияло на формирование современного дизайна вообще и ландшафтного в частности.

«Придумать совершенный сад в комплимент к дому…»

Одним из первых, точнее, одной из первых, кто стоял у истоков профессии ландшафтного дизайна, можно назвать Гертруду Джекилл — английскую художницу, учившуюся мастерству живописи у импрессионистов во Франции. Цитата из её книги вынесена в название этого раздела. К 40 годам она стала терять зрение и была вынуждена отказаться от занятий живописью. Она нашла для себя новое увлечение, впоследствии ставшее делом всей её жизни и принёсшее известность, — создание садов. Именно идеи импрессионизма стали основой для более чем 300 садов, оформленных ею самостоятельно и в соавторстве с архитектором Эдвином Лаченсом. Об их творческом тандеме говорили: «Дом от Лаченса и сад от Джекилл». Результатом их совместной деятельности стало рождение своеобразного узнаваемого английского стиля в архитектуре частных домов и оформлении садов, ставшего образцом подражания для многих до сегодняшних дней.

Сады Хейвуд. Один из совместных проектов Лачеса и Джекилл. Фото с сайта http://www.gardener.ru/

Впервые сад стал логичным дополнением и продолжением архитектуры, а не отдельным явлением. Лаченс создавал общий крупномасштабный план, а Джекилл разрабатывала детали и подбирала растения, способные подчеркнуть архитектурный замысел. Сады Гертруды Джекилл красочны, как полотна любимого ею Моне. Считается, что она является изобретательницей нового метода садового искусства — «живописи» растениями. Джекилл ценила их за создаваемый декоративный взаимодополняющий эффект в групповых посадках, а не за редкость сорта или красоту отдельного экземпляра.

Красочные цветники Гертруды Джекилл. Фото с сайта http://crimean-ptaha.livejournal.com/

Она первая задумалась о вопросах сочетания цвета в ландшафтных композициях, о декоративности посадок в течении всего сезона, о создании сада "…не для хвастовства, а в союзе с окружением, на языке этой местности"

«Дикий» сад: "… добиться впечатляющего эффекта можно и простыми средствами!"

Уильям Робинсон, ирландец по происхождению, был поклонником и популяризатором так называемых «диких садов». В названии цитата из его книги The English Flower Garden. Он призывал использовать в качестве посадочного материала не экзотические капризные растения, а представителей местной флоры, устойчивых к погодным условиям, болезням и вредителям. В 1870 году Робинсон выпустил книгу «Дикий сад», в которой излагал свои взгляды. Его идеями вдохновлялась и Гертруда Джекилл.

Участок дикого сада Уильяма Робинсона. Фото сайта blog.theenduringgardener.com Уильям Рообинсон разработал теорию создания маленьких садиков внутри цельного сада в соответствии с конкретными почвенными условиями: рокарии, сады водных растений, декоративные болотца. В своей книге автор рассматривает виды декоративных дикоросов Англии. Однако он не был однозначным противником растений-интродуцентов (тех, что не свойственны данной территории). Робинсон ратовал за то, чтобы использовать только те экзотические растения, которые прекрасно акклиматизировались и способны переживать зиму самостоятельно.

Поместье Gravetye. Фото с сайта http://www.gravetyemanor.co.uk/

Уильям Робинсон оформил несколько садов, среди которых самое выдающееся из его творений в стиле «дикого» сада — его собственное поместье Gravetye, которое стало предметом споров и восхищения современников.

«Новая волна» в ландшафтном дизайне

В 2000 году на одной из самых престижных выставок цветоводства и ландшафтного дизайна в Челси под девизом «Вдохновение от природы» был представлен сад «Эволюция». Этот проект занял первое место на шоу, а центральной «фигурой» композиции являлся чертополох. Автором проекта выступал голландский дизайнер Пит Удольф в соавторстве с Арни Мейнардом.

Пит Удольф. Фото с сайта http://noels-garden.blogspot.ru/

Эту победу в конкурсе считают началом новой эпохи в ландшафтном дизайне. Часто можно встретить мнение, что «новая волна» — это стиль дизайна в оформлении сада, и автором его и является Пит Удольф. Это не так: New Wave (новая волна) — это концепция. Этим термином обозначают направление в искусстве, кардинально отличающееся от предшествующего. Дизайн у сада новой волны может быть любым, главное, чтобы он укладывался в рамки идеи. А какие они, рамки? Основное отличие сада New Wave от своих предшественников — форма и структура в нём первична, а цвет вторичен.

Садовое искусство Пита Удольфа

Пит Удольф разработал собственную классификацию растений, используемых для создания своих цветников. Она учитывает габитус (облик, внешний вид) растения, форму соцветий, высоту. Дизайнер дал свои наименования различным формам соцветий:

«ромашки»

Эхинацея. Фото с сайта https://www.instagram.com/pietoudolf/

В эту группу входят растения с соцветиями в виде ромашки — многолетние астры, хризантемы, гелениумы, рудбекия, эхинацея, нивяник, калимерис.

«шары и пуговки»

Эрингиум (Синеголовник). Фото с сайта https://www.instagram.com/pietoudolf/

К ним относятся мордовник, кровохлёбка, луковые, эрингиум (синеголовник), звездовка (астранция) — растения, имеющие шарообразные соцветия.

«зонтики»

Соцветия пижмы — зонтики

Пит Удольф в своих цветниках использует растения, имеющие форму соцветий в виде зонтиков: привычные флоксы, популярные в последнее время тысячелистники, ангелику (дудник), пижму, очиток (седум), молочай.

«свечи»

Эремурус в дизайне

Это растения, имеющие вертикальные соцветия в виде колоса или початка: аконит, люпин, чистец шерстистый (овечье ушко), вероникаструмы, дельфиниум, наперстянка, шалфей, коровяк, бузульник, эремурус (ширяш) многие другие.

«кисти»

Астильба. Фото с сайта https://www.instagram.com/pietoudolf/

Группа включает декоративные растения с соцветиями в виде метёлок: астильба, арункус двудомный (волжанка), золотарник, таволга, василистник.

«завесы»

Вейник. https://www.instagram.com/pietoudolf/

В эту категорию входят, в основном, злаки — щучка (луговик дернистый), вейник, просо, ковыль, овёс. Главное, чтобы они создавали полупрозрачную дымку своими соцветиями. Цветники «новой волны» основаны на природном принципе. Вы обращали внимание на то, как выглядит разнотравье лугов? Основа природной композиции — многолетние травы, располагающиеся живописными куртинами, пересекающимися и перетекающими друг в друга. Вся эта картина дополняется вкраплениями однолетних растений, рассеявшихся по всей поверхности. Этот принцип и взят за основу дизайнером.

Естественная растительность на лугу

Композиция удольфианского цветника строится на гармонии и контрасте формы «ромашек», «кистей», «зонтиков», «свечей» и «пуговок», а растения-завесы создают необходимую плотность и флёр цветнику. Представители с соцветиями в виде ромашек составляют основную массу, они же, в основном, несут колористическую нагрузку в композиции. Высокие «свечи» задают вертикали, «зонтики» — горизонтали, «кисти» уплотнительными мазками соединяют между собой массивы растений. «Шары» и «пуговки» служат структурными акцентами, возвышаясь над растительной массой и колыхаясь от ветра. Дымчатые растения-завесы придают законченность, драпируя всю композицию лёгкой поволокой.

Ферма Пита Удольфа в Hummelo. Фото с сайта http://oudolf.com/garden/oudolf-hummelo

Ещё одна особенность цветников, создаваемых Питом Удольфом, — их декоративность на протяжении всего года. В наших садах привычное зрелище — укутанные на зиму подручными, не всегда привлекательными средствами растения. В садах новой волны все представители подбираются таким образом, чтобы сохранялась декоративность круглый год. Весной радуют глаз раннецветущие: подснежники, крокусы, пролески, видовые тюльпаны и нарциссы. На протяжении лета сменяют друг друга многообразные луговые цветы, а осенью сад украшается сухими колосьями злаков. Зимой же высохшие растения красиво покрываются изморозью.

Сад новой волны Валерия Дедуха поздней осенью. Фото с сайта http://naturgarden.ru/

Голландский дизайнер одним из первых революционно отказался от срезки отцветших соцветий, считая, что "…зачем убирать отцветшие цветки или прекрасные соплодия? Зачем удалять отцветшие цветки роз, если потом появятся красивые ягоды шиповника?"

Отличия садов в стиле натургарден

Каковы же отличия сада в природном стиле от естественного и эко-сада? По моему мнению, можно условно провести разделение так:

Экосад предполагает отсутствие в агротехнике искусственного полива, формировки, использования синтетических удобрений и химии в борьбе с вредителями и болезнями. То, какие растения и в каком порядке в нём высажены, остаётся на усмотрение владельца.

Сад в природном стиле подразумевает искусную имитацию природного ландшафта дизайнером, чтобы "… создать ощущение природы, спонтанности" (Пит Удольф), сформировать собственное видение и ощущение красоты природы, трансформированное через призму хорошего дизайна. В саду природного стиля есть место и топиарию, и современным арт-объектам, и чёткой геометрии посадок.

Естественный сад — это созданный природой биотоп, который немного облагорожен человеком. Например, как на этом фото: некошеный естественный луг в сочетании с прокашиваемыми дорожками.

Сад в естественном стиле. Фото с сайта http://ludmila-belykh.livejournal.com/

В любом случае, прежде чем ломать копья в споре о названиях, стоит определить для себя, что за сад вы хотите создать.

4 мифа о природных садах

Сегодня можно часто встретить высказывания о том, что сад в природном стиле малобюджетен и не требует ухода, потому что в нём используются видовые растения, которые встречаются в природе, прямо за нашим забором, и можно без особых затрат и усилий создать удольфианский цветник. Их называют «садами для ленивых». Это не соответствует действительности: любой сад требует немалого количества времени на своё создание, финансовых вложений и регулярного ухода. Попробуем разобраться в наиболее распространённых мифах о садах новой волны на примере проектов самого Пита Удольфа. Хотя он не единственный и не первый дизайнер, создающий сады с использованием злаков и дикорастущих многолетних трав, однако самый, пожалуй, известный.

Сады Пита Удольфа. Фото сайта oudolf.com Миф первый:

такой садовый дизайн не требует особых умений или знаний.

Как и любое дело, создание природного сада требует способностей и знаний. Творческих способностей — чтобы гармонично сочетать различные оттенки и фактуры, знаний ботаника и агротехника — чтобы создать требующиеся растениям условия. Недостаточно просто скачать схему удольфианского цветника и купить растения по списку.

Миф второй:

цветник в удольфианском стиле может быть любой площади.

Это правда лишь отчасти. Как правило, цветник на основе злаков для декоративности требует большого пространства: мелкофактурные соцветия дикоросов хорошо смотрятся в массе. Создавать подобные цветники для небольших площадей можно, но это требует ещё больше художественного вкуса, чем масштабные проекты.

Миф третий:

удольфианский сад — это быстро и недорого.

Говорят, что сады новой волны не требуют финансовых вложений — растения в них используются природные и можно не тратиться на покупку семян или саженцев. Скорее всего, приобрести посадочный материал, просто отправившись на прогулку по лугу, у вас не получится: без знаний ботаники вряд ли можно отличить зопник от сеслерии и собрать семена дикоросов. Сам голландский дизайнер потратил несколько десятков лет на подбор оптимальных для своих проектов растений — не только эффектных внешне, но и без проблем растущих в искусственных условиях, сохраняющих декоративность длительное время и хорошо «уживающихся» с соседями в посадках. Семена и саженцы так называемых удольфианских растений сегодня продают рядом с семенами культурных сортов, а учитывая, какое количество их потребуется, дешёвым это мероприятие не назовёшь.

Парк Vlinderhof. Фото с сайта http://oudolf.com/

Для впечатляющего результата на каждом м² требуется высадить много экземпляров: рекомендуемая плотность для некоторых видов — до нескольких десятков на метр. Так, например, чтобы получить требуемую по проекту декоративность, требуется высадить шалфей на площади около 7 м². Для этого потребуется примерно 50 корней. Это обойдётся примерно в 6000 рублей. И это только один вид растений. В сочетании с большими площадями на создание удольфианского цветника потребуется много рабочих рук или времени на постепенное создание сада. Чтобы получить результат, как на фото выше, потребуется пройти через вот такой этап:

Создание парка Vlinderhof. Фото с сайта http://oudolf.com/

Миф четвёртый:

удольфианский сад не требует ухода.

Сам голландский дизайнер называет свои сады малоуходными. Мало, но всё же уходными. Без должного внимания, например, прополки, предварительной подготовки почвы и необходимой плотности посадки, заглушающей сорняки, с ними может произойти то же, что и с обычными посадками. Так выглядел один из парков по проекту Пита Удольфа после создания.

Вестфаленпарк в год посадки. Фото с сайта http://sergeyk.livejournal.com/

И спустя 3 года — всё заросло сорняками.

Вестфаленпарк три года спустя после создания. Фото с сайта http://sergeyk.livejournal.com/

Стиль натургарден — просто модная сейчас тенденция в ландшафтном дизайне, которая потребует столько же сил и времени, как и любой другой тип сада. Сад — это часть жизни и воплощение мировоззрения. Ханнеке ван Дейк, эколог, перефразировал известное выражение: «Покажи мне свой сад, и я скажу, какой ты».