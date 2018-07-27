Юбилей Сергея Зверева омрачили московские бомжи

55-летний юбилей отметил король гламура Сергей Зверев . Правда, пышных торжеств по поводу праздничной даты артист устраивать не стал. Праздник звезде о­мрачило сразу несколько обстоятельств: смерть близкого друга, продолжающиеся разборки с сыном и столичные бомжи.

В последнее время Сергея Зверева все чаще можно увидеть в московских парках. Зверев уверяет, что только на природе он может забыть о существующих в его жизни проблемах и как следует отдохнуть от суеты. Правда, вылазки в парки не всегда проходят позитивно. В юбилей стилиста неожиданно атаковали местные б­омжи.

— Чувак один обделался при мне, — заявил певец. — Запах стоял ужасный, воняло вообще невозможно. Пришлось уходить!

Сергей говорит, что юбилей о­мрачила смерть казахского фигуриста Дениса Тена , которого зарезали прямо в день рождения стилиста. Узнав об этом, Зверев испытал настоящий шок, от которого не может оправиться до сих пор. Не добавляют радости Звереву и непростые отношения с сыном — тот никак не хочет идти на контакт с отцом. Масла в огонь подливают и местные коммунальщики, которые затеяли неподалеку от дома, где живет Зверев, очередной ремонт, доставив звезде массу неудобств.

— Дорогу делают в год несколько раз, — возмущается стилист. — Только на днях положили свежий асфальт и опять начали копать. Теперь они будут всю зону ломать! Скажите, это правильно? Сколько отмывают сейчас денег на этом? В год несколько раз асфальтируют! Сколько можно?

Не исключено, что в ближайшем будущем эти проблемы окажутся для Зверева сущим пустяком. Ведь он может уехать навсегда из России. Как стало известно нашим корреспондентам, бывшая любовница активно призывает Зверева к эмиграции. По ее мнению, за рубежом эпатажному стилисту будет гораздо приятнее встретить старость.

— Моя бывшая за границей уже давно живет, — откровенничает Сергей. — Уговаривает к ней приехать, говорит, что мне там будет лучше.

Зверев не исключает, что за границу все-таки переберется. Но только на пару недель, чтобы развеяться. Потому как жизни в другой стране он не представляет.

— Я не готов эмигрировать за границу, у меня здесь все родственники, — продолжает певец. — Я люблю Россию. Да, меня здесь все узнают. Но ни в Милане, ни в Париже, ни в Лондоне я пройти тоже спокойно не могу. Меня везде атакуют поклонники. Однажды за границей забегаю в туалет, смотрю, аж пар идет от писсуара. И тут два чувака подходят: «Сергей, мы — ваши поклонники. Можно с вами сделать селфи?»