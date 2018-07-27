Вездесущая плесень: 5 малоизвестных фактов

Плесень — один из самых древних живых организмов на Земле, говорят специалисты ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория».

Она появилась 200 миллионов лет назад и научилась выживать в любых условиях: в радиации, арктических льдах и открытом космосе. Она спасает жизни и способна убить. Плесени — это простейшие растения из семейства грибов. В отличие от бактерий плесень развивается только на пищевых продуктах, которые содержат относительно большое количество сахара или кислот, поэтому ее часто находят на кислых плодах и в емкостях для маринования. Плесень — это наиболее частая причина порчи цитрусовых и яблок. Плесени опасны для человека. Многие плесневые грибы вырабатывают вторичные метаболиты — микотоксины. Некоторые плесневые грибы могут вызывать заболевания животных и человека аспергиллёзы, онихомикозы и другие, грибы поражают запасы зерна, фураж, солому и сено. Иногда продукты становятся непригодными к использованию из-за токсичности метаболитов гриба.

· Развитие плесневых грибов на поверхности строительных и отделочных материалов приводит к физическому разрушению последних. Особенно вредоносное влияние оказывает плесень на деревянные конструкции. Является пороком древесины из группы грибных поражений. Плесень — один из основных участников процессов биокоррозии и биодеградации материалов.

· Кроме опасной плесени, существует и полезная плесень. Например, та, с помощью которой делают сыр. Каждую головку сыра протыкают иглами насквозь, чтобы внутрь попали споры плесени. В условиях влажности она развивается очень быстро.

Более подробно читайте на сайте http://www.fgu-radiovetlab.ru На правах рекламы