Письмо 12-летней девочки заставило взрослых уважать женщин

Научный журналист Эрин Биба (Erin Biba) разместила в Twitter фотографию письма 12-летней девочки Джулианны Шпейер, опубликованного в одной из американских газет. Шпейер была крайне возмущена тем, что во время парада в Честерфилде диктор пренебрежительно высказался о девочках.

В письме под названием «Сексистский комментарий» девочка писала, что выступавший назвал бойскаутов мужского пола «будущими лидерами Америки», заявив, что девочки-скауты «просто развлекаются». Шпейер призналась, что была обижена и разочарована из-за «сексистского и снисходительного» комментария.

«Я была бы признательна, если бы вы помогли мне позволить другим людям узнать, как это происходит и насколько это плохо. Я чувствую, что это оскорбление как для девушек, так и для женщин всех возрастов. Такие вещи случаются слишком часто, и это совсем не нормально», — обращалась подросток к редакции.

Маленькую защитницу прав женщин поддержали тысячи людей в Twitter и Facebook. Многие удивлялись сознательности ребенка в столь юные годы. Бывшие девочки-скауты признавались, что в скаутском движении действительно существует гендерная дискриминация. «Меня попросили уйти из скаутов, потому что я хотела знать, почему мальчики учились навыкам выживания, пока мы учились подавать чай», — вспоминает микроблогер с ником Thaumaturgical_1.

‏ Взрослые восхитились смелостью Шпейер. «Хорошо, ты положила этому начало, Джулианна. Горжусь тобой. Нам нужны такие женщины и девушки, как ты. Иди и меняй мир», — писали одни. «В двенадцать, она уже лидер. Вперед, Джулианна!» — вторили другие.

В комментарии к записи пришли бывшие бойскауты-мужчины. Британский скаут Гарет Браун заявил, что с конца 1970-х выступал за одинаковое отношение и к мальчикам, и к девочкам в скаутском движении. «Нет разделению, нет дискриминации, и вы достигнете, чего хотите. Джулианна, ты пойдешь далеко!» — предрек он.