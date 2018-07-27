Пора в спортзал: Рудова в мини-бикини показала дряблый животик

А ведь еще зимой она хвасталась стальным прессом.

Наталья Рудова не прочь подогреть интерес поклонников к своей персоне с помощью «обнаженных» фото. То звезда решит обойтись без нижнего белья под довольно открытым нарядом, то наденет купальник как из детского магазина. Но тут фанаты оказались разочарованы: в кадр кроме шикарной улыбки и соблазнительного бюста актрисы попал и ее совсем не идеальный живот.

Между тем, актриса не раз рассказывала в своих интервью, что уделяет очень много времени занятиям спортом. Кроме этого, звезда старается правильно питаться и пить много воды.

«Это моя жизнь, мое тело, я им горжусь. В своем Instagram я настраиваю людей на позитив, говорю, что нужно двигаться вперед и работать над собой», — говорила Рудова.

Похоже, в разгар лета Наталья просто решила позволить себе немного расслабиться. Но девушке пора вновь возвращаться к тренировкам. Ведь при ее худобе отсутствие мышц слишком уж заметно. Особенно на фоне других российских знаменитостей, которые тоже не прочь покрасоваться перед подписчиками в купальниках.

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