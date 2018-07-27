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Для инвалидов Красноярска проводится бесплатна реабилитация на лошадях
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Для инвалидов Красноярска проводится бесплатна реабилитация на лошадях 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Программа организована в рамках благотворительной программы автономной некоммерческой организацией «Иппотерапия для всех». Первое занятие по адаптивной верховой езде для людей с ограниченными возможностями, в том числе для колясочников, прошло 27 июля на территории санатория «Енисей».
«Во время тренировок с лошадьми происходит комплексное движение суставов. Такие занятия воздействуют абсолютно на все группы мышц. У людей с нарушением опорно-двигательного аппарата мы видим улучшение координации движений. Особую пользу ощущают те, у кого есть травмы, связанные с межпозвоночными дисками», — поделилась Екатерина Гребенникова, директор некоммерческой организации «Иппотерапия для всех».
Перед тем, как приступить к занятиям, человек должен обязательно рассказать тренеру о наличии прошлых травм, особенно если они были связаны с повреждением поясницы, крестца, суставов и позвоночника.
Иппотерапия, как и любой вид реабилитации, имеет противопоказания. Заниматься верховой ездой не рекомендуется тем, у кого аллергия на лошадок, астма, нарушение процесса формирования костей, а также период обострения хронических заболеваний.
«Курсы иппотерапии — пример тесного взаимодействия главного управления соцзащиты администрации города с некоммерческими организациями. На занятия инвалидов будет доставлять городское «Социальное такси». Теперь, кроме занятий в спортивных залах, у маломобильных красноярцев есть возможность заниматься реабилитацией на природе», — отмечает руководитель главного управления социальной защиты населения администрации Красноярска Наталья Береговая.
Занятия на протяжении всего курса проходят бесплатно. Записаться на ипотерапию и задать вопросы можно по телефону 295-91-68.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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