Для инвалидов Красноярска проводится бесплатна реабилитация на лошадях

Программа организована в рамках благотворительной программы автономной некоммерческой организацией «Иппотерапия для всех». Первое занятие по адаптивной верховой езде для людей с ограниченными возможностями, в том числе для колясочников, прошло 27 июля на территории санатория «Енисей».

«Во время тренировок с лошадьми происходит комплексное движение суставов. Такие занятия воздействуют абсолютно на все группы мышц. У людей с нарушением опорно-двигательного аппарата мы видим улучшение координации движений. Особую пользу ощущают те, у кого есть травмы, связанные с межпозвоночными дисками», — поделилась Екатерина Гребенникова, директор некоммерческой организации «Иппотерапия для всех».

Перед тем, как приступить к занятиям, человек должен обязательно рассказать тренеру о наличии прошлых травм, особенно если они были связаны с повреждением поясницы, крестца, суставов и позвоночника.

Иппотерапия, как и любой вид реабилитации, имеет противопоказания. Заниматься верховой ездой не рекомендуется тем, у кого аллергия на лошадок, астма, нарушение процесса формирования костей, а также период обострения хронических заболеваний.

«Курсы иппотерапии — пример тесного взаимодействия главного управления соцзащиты администрации города с некоммерческими организациями. На занятия инвалидов будет доставлять городское «Социальное такси». Теперь, кроме занятий в спортивных залах, у маломобильных красноярцев есть возможность заниматься реабилитацией на природе», — отмечает руководитель главного управления социальной защиты населения администрации Красноярска Наталья Береговая.

Занятия на протяжении всего курса проходят бесплатно. Записаться на ипотерапию и задать вопросы можно по телефону 295-91-68.