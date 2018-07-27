Плыть против течения. Инвалид-колясочник из Сибири пересёк Бердский залив

На непростые даже для здорового человека приключения Романа Соломатина вдохновляет жена и любовь к природе. В путь на двухместном каяке по Бердскому заливу Обского моря инвалид-колясочник из Бердска, 37-летний Роман, отправился в тандеме со спортсменом-экстремалом Александром Орловым . Они смогли переплыть весь залив.

До и после травмы

Роман всегда был поклонником активного отдыха. Лежать на диване перед телевизором в обнимку с бутылочкой пива — это не про него. Вместе с друзьями он штурмовал горные вершины, сплавлялся по бурлящим рекам, ходил в турпоходы. Но всё это внезапно закончилось и стало несбыточной мечтой. Шесть лет назад Роман получил тяжёлую травму. В тот день на отдыхе он неудачно нырнул и ударился о подводный камень. Жизнь словно кто-то разделил на «до» и «после»: спортивный туризм остался в прошлом, теперь сложно стало даже просто выбраться во двор, а на прежних путешествиях и вовсе пришлось поставить крест.

«Первые два года я был в жуткой депрессии, дошло до того, что с людьми не хотел общаться. Думал, выпишут из больничной палаты и сразу в дом престарелых — до конца жизни», — вспоминает Роман.

Женился и полетел

Но всё изменилось после знакомства с симпатичной девушкой Леной, которая позже стала его женой. «Только благодаря ей я понял: жизнь продолжается и трудности — не приговор, их можно преодолеть. Если бы не Лена, на многие вещи, наверное, я бы и не отважился, — смеётся Роман. — Был уверен, что человеку, который не может ходить, они не под силу». Мужчина не только смог найти себе работу, но и вернуться к любимым увлечениям.

Первый раз это произошло два года назад, когда жена решила сделать ему необычный подарок — полёт на параплане. До этого парапланеристов в инвалидной коляске в Новосибирске не было, но организаторы пошли навстречу и разработали специальные крепления, которые позволили Роману подняться в небо на параплане вместе с инвалидной коляской. Полёт прошёл успешно.

Покорив небо, Роман стал мечтать о новых вершинах. До травмы он много сплавлялся по горным рекам, теперь мечтал хотя бы просто проплыть в лодке по ровной глади воды.

После неба ему покорилась и вода

Этим летом вместе с новосибирским экстремалом Александром Орловым он опробовал новый для инвалидов-колясочников вид спорта — каякинг. На лодке с вёслами вдвоём с инструктором он преодолел чуть больше километра. Но даже такой относительно небольшой заплыв организовать было не просто. «Честно говоря, я согласился, а потом мучился в сомнениях: думал, что могу не усидеть в судне из-за слабых мышц спины, перевернусь и упаду в воду, или что просто не получится спустить лодку на воду в том месте, где я смогу в неё перебраться», — с улыбкой вспоминает Роман. Но заплыв прошёл без происшествий, хоть и выявил некоторые несовершенства в конструкции. Так, для того чтобы лучше удерживать вёсла, нужно приделать к ним что-то вроде прихваток, иначе удержать их из-за слабых мышц довольно сложно.

Все недочёты организаторы намерены устранить в ближайшее время и уже в августе планируют устроить массовый заплыв для колясочников по Бердскому заливу.

«Плавание на каяке — отличный вид реабилитации, оно помогает укрепить мышцы корпуса», — говорят организаторы. Но дело даже не в этом.

«Свежий запах воды, потрясающие пейзажи, морской ветер в лицо — я снова почувствовал свободу, — улыбается Роман. — Реабилитация после такой травмы, как у меня, — это трудный и долгий процесс. Упражнения нужно делать регулярно по несколько часов в день, а результат появляется не сразу. Многие «спинальники» просто отчаиваются, опускают руки — какой смысл стараться? Другое дело заплыв на каяке — активный спорт помогает не просто заставить тело вспомнить свои физические возможности, а преодолеть себя, получить новые эмоции, увидеть результат своих стараний. Для меня природа всегда была и остаётся источником вдохновения, а сидя в четырёх стенах быстро замыкаешься в себе».

О новых планах и мечтах

У неугомонного Романа есть ещё одна мечта — поучаствовать в забеге на собачьей упряжке. Но это будет уже зимой. А пока вместе с инициативной группой он собирается подготовить медико-социальное обоснование пользы от заплывов на каяке для людей с травмой спины. «Хотелось бы, чтобы такой вид восстановления практиковали в реабилитационных центрах, где есть выход на открытую воду, — говорит Роман. — Официальная медицина в таком случае предлагает, как правило, занятия на тренажёрах. Но однообразные упражнения, которые даются с большим трудом, мало вдохновляют людей с ограниченными возможностями на подвиги. Другое дело — активные виды спорта для инвалидов, такие, как каякинг. Но пока эта сфера развивается скорее на уровне отдельных энтузиастов. А зря».