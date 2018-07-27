Салехардский Робин Гуд последний раз помогает бедным

Артем Федотов , один из самых известных волонтеров Салехарда, сдал полуторагодовую вахту. По служебной необходимости он и его товарищи переезжают в другой регион. Кто примет у них эстафету заботы о малоимущих семьях, пока неизвестно. В прошедшие выходные они провели последнюю раздачу продуктов.

«Эстафета» помощи

На днях в салехардской группе «ВКонтакте» появилась запись: «В общем, ребята, нас уже все знают, прекрасно помнят о том, что каждый квартал мы собираем продукты питания для малоимущих семей с детишками… Кто желает принять участие, пишите в личку, всем отвечу». Автор Артем Федотов.

Сразу звоню ему, забрасываю вопросами, но в ответ получаю лишь обещание: «Завтра заеду, все объясню».

Пятница. Утро.

— Так, сначала за кофе съездим, а потом и по делам. Сегодня мне нужно найти где-нибудь склад и с парой предпринимателей переговорить, может, кто откликнется, — серьезно произносит Артем Федотов и поворачивает ключ зажигания.

Машина набирает скорость так быстро, что меня вдавливает в переднее пассажирское сиденье. Кажется, мы летим 250 километров в час. Пока я соображаю, что происходит, и пытаюсь не разлить горячий какао с зефирками, водитель продолжает:

— Понимаешь, мы такие местные Робин Гуды. Бедным помогаем, хотя у богатых ничего не отбираем.

Артем Федотов уже пятый раз проводит эту благотворительную акцию. Первая была больше года назад. За это время удалось снабдить продовольствием более 75 семей.

Раньше наш собеседник не давал интервью — не хотел показухи, но теперь согласился, все равно уезжать, а так есть надежда, что кто-нибудь прочтет эту статью и подхватит эстафету помощи нуждающимся. Да он и сам пришел к этому с подачи журналистов — прочитал статью о людях, оставшихся без средств к существованию. Понял, что может помочь. Решил начать с пенсионеров. Обратился в соцобеспечение, но там ему объяснили, что на Ямале нет бедствующих стариков, зато есть более 500 малоимущих семей, многим не хватает продуктов питания, некоторые живут без света и отопления.

— Да, я понимаю, всех не накормишь, но ведь это не повод сидеть сложа руки, — говорит Артем, — мы всегда стараемся помогать разным семьям. С нами ездит представитель от соцзащиты. Но иногда бывает так, что нам пишут сами нуждающиеся. Я очень осторожно к этому отношусь, тщательно изучаю человека и его ситуацию, стараюсь не брать под опеку семьи, где есть мужчина. У меня четкая позиция: глава семьи должен зарабатывать, потому что взял на себя ответственность.

Мы подъезжаем к продуктовому магазину. Я остаюсь в салоне, Артем идет договариваться с его директором. Это единственный предприниматель, участвующий в благотворительной акции и предоставивший оптом провиант.

— А вам еще кто-то помогает? — интересуюсь я, когда собеседник возвращается.

— Есть три способа, чтобы помочь нам: принести продукты, прислать денежную сумму, стать волонтером. Изъявляет желание, конечно, очень много людей, но настоящую поддержку оказывают единицы. Деньги в этот раз прислало всего три человека, собрали 6000 рублей, — с грустью произносит организатор. — Чаще всего к нам приходят люди, у которых и так экономическое положение не очень. Мы у них ничего не берем, но всегда рады добровольной помощи: нужно фасовать продукты, развозить их по адресам. Случается, что те, кому мы помогали, потом присоединяются к нам. Но в любом случае большую часть продуктов предоставляем мы.

— А кто эти «мы»?

— Вежливые, добрые, свои, — подумав, отвечает Артем.

Конвейерная мука

Суббота. Полдень. Снова в машине.

— Сегодня самое сложное дело — фасовка продуктов. Собрали больше полутора тонн. Вчера все выгрузили на склад, который предоставил центр внешкольной работы «Витязь». Они постоянно помогают нам, в этот раз дали грузовую «Газель» с водителем, — говорит Артем, прокручивая руль.

Заезжаем в хозяйственный магазин — нужны пакеты. Много, пакетов 500. А еще два мерных кувшина. Продавец недоуменно пробивает этот набор. Минус 1500 рублей из капитала волонтеров.

Далее захватываем по дороге еще пару человек: Антона Герасимова, который уже в третий раз участвует в акции и предоставляет часть своих продуктов, и Наталью, мать троих детей, ей тоже однажды помогла команда Артема.

— Это было под Новый год. Позвонили из соцпомощи, сказали, что добровольцы привезут продукты. Мы думали, что будет немного, а оказалось с десяток набитых пакетов. Это было неожиданно и приятно. Дети в восторге. Тем более мы тогда еще не успели купить ничего к празднику, а тут такой подарок! Продуктов хватило на пару месяцев, — улыбается Наталья. — А в этот раз и мне захотелось помочь. Спросила Артема, может, деньги прислать. Он отказался, но позвал сегодня фасовать.

— А что это вы так оделись? — вопрошающе смотрит на помощницу Артем. — Ведь вся белая будете!

Он был прав. Белыми вскоре были лицо, руки, ноги, ногти. Мука повсюду. Мы с Натальей фасуем пшеничное толокно по маленьким желтым пакетам. Зачерпываем, высыпаем, завязываем. Бесконечно и беспрерывно. Чувствую себя конвейером.

К нам присоединяется Вадим, которому несколько раз приходится бегать в магазин: то упаковка молока порвется — нужна новая, то одной тушенки не хватает, то мы все пить захотим. Инна раскладывает сладости, а Екатерина — горох и гречку. В это время Артем и Антон пакуют коробки сока и молока.

Раскладываем один продовольственный набор. На столе еле умещается такая гора еды — Я всегда стараюсь побольше «молочки» купить, потому что у нас она дорого стоит. А так в продовольственные пакеты входят в основном непортящиеся продукты: крупы, консервы, макароны, печенье, сахар, растительное масло, шоколад…

Через пять часов монотонной работы мы, усталые, стоим перед горой пакетов на белом от муки полу. Провизии здесь почти на 150 тысяч рублей. На каждую семью приходится десять продпакетов общей стоимостью 7500 рублей. Этого должно хватить минимум на несколько недель. Муки — 15 килограммов — так вообще на год, не меньше. Таких наборов — 20 штук, но осталось еще довольно много продуктов.

— Отнесем их в один из магазинов и оставим на полке для нуждающихся, — распоряжается Артем.

«Люди в ступоре»

Воскресенье.

Сегодня мы едем втроем. Артем представляет мне своего начальника Валерия Аракеляна, спокойного и серьезного мужчину. По словам волонтера, Валерий — один из тех людей, которые всегда находятся за кадром, но их помощь зачастую оказывается самой значимой.

Все тот же автомобиль везет нас по первому адресу. За нами еще вереница «железных коней»: грузовая «Газель» и две легковушки. Все они до отказа забиты гуманитаркой.

— Мы все делаем быстро, не даем человеку опомниться: постучали, зашли, оставили пакеты и ушли. Все. Люди в ступоре остаются. Хвалить и в ноги кидаться никто не будет. Да нам это и не нужно, — рассказывает Артем.

Останавливаемся у низкого черного деревянного барака. Разросшаяся трава доходит до самых его окон. В местах, где старая черепица отвалилась, покатая крыша застелена плотным полиэтиленом и деревянными досками. Покосившиеся стены укреплены, чем попало.

После яркого солнечного света внутри сложно что-то различить. Мы проходим паровозиком по узкому темному коридору, где пол — утоптанная земля. А вот и дверь, за которой живет вдова Замира и ее пять маленьких детей. Вместе с матерью нас встречают только два кареглазых мальчугана. Тот, что помладше, сразу бежит заглядывать в черные пакеты, а Замира, не поднимая глаз, тихо произносит: «Спасибо». Мы уходим.

Следующий дом еще меньше напоминает жилое помещение. К огромной бочке-балку, в котором живет мать с тремя детьми, ведет дорожка из досок. Санузла нет.

— Вот так они и живут. Но, конечно, не у всех семей такие плохие условия, — спокойно говорит на обратном пути Артем. Он уже привык к такому. А я — нет. Слишком сложно поверить, что можно так жить.

— Многие люди, узнав о раздаче продуктов, думают, что их государство выделило. Они звонят в соцобеспечение, спрашивают, почему им это не предоставили. Но мы не государство, мы помогали только по мере возможностей…

За полтора года Артем Федотов и его товарищи-добровольцы снабдили продуктами почти сто малоимущих семей Салехарда.