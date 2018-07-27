Ликуйте! Площадка «Дома-2» пойдет под бульдозер

Съемочную площадку реалити-шоу «Дом-2», выходящего на ТНТ последние 14 лет, предполагается снести. Через так называемую «Поляну» рядом с поселком Летова Роща в Новой Москве, по решению столичного правительства , пройдет автомагистраль Саларьево — Марьино, передает "Уралинформбюро"

На «лобном месте», где жители «Дома-2» принимают судьбоносные решения, должна вырасти остановка скоростного трамвая Антоновка.

Решение о будущем съемочной площадки скандального реалити-шоу еще в начале 2018 года приняла московская Градостроительно-земельная комиссия под председательством Сергея Собянина . Согласно документам, на земли «Поляны» будет оформлен сервитут, позволяющий государству ограничивать использование участков, по соседству идет строительство. При этом на планах видно, что в дом участников шоу упрется отбойник новой дороги, а здание съемочной группы придется снести, пишет «Медуза».

При этом в источник «Медузы» в московской мэрии уверяет, что трассу проектировали в обход жилой застройки и никаких зданий на участке «Дома-2» на тот момент не было. О «Поляне» и съемках на ней реалити-шоу чиновники якобы не знали.