Столичные власти намерены снести «Поляну» шоу «Дом-2» в Новой Москве 

В департаменте развития новых территорий Москвы рассказали о намерении снести съемочную площадку шоу «Дом-2».
Как передает РИА «Новости», власти Москвы снесут съемочную площадку «Дома-2» под условным названием «Поляна», которая находится около поселка Летова Роща в ТиНАО, для строительства дороги из Саларьево в Марьино.
Уточняется, что участок для строительства трассы выбирался так, чтобы не затронуть ни одного жилого объекта.
«Единственная площадка, через которую проходит трасса, — это земли и нежилые строения компании «ЕТК-Инвест»», — сказал источник в департаменте развития новых территорий Москвы.
По данным агентства, владельца земельного участка в Новой Москве, где снимают программу «Дом-2», уже уведомили об изъятии земли.