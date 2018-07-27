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В Башкирии пропала 85-летняя пенсионерка с потерей памяти
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В Башкирии пропала 85-летняя пенсионерка с потерей памяти 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Салаватском районе пропала 85-летняя Миндинур Харисова. По словам родственников, женщина страдает потерей памяти.
Родные пропавшей обратились в полицию. Пенсионерка могла заблудиться и забыть дорогу домой. К поискам пожилой женщины присоединились местные жители. Предположительно женщина была одета в разноцветный халат или платье зеленого цвета, темно-фиолетовую куртку, платок и галоши. Информацию о пропавшей и ее местонахождение просят сообщить по телефонам: (919) 614-28-06, (919) 604-55-55.
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