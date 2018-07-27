Во Владивостоке запретят прерывать беременность

В особые дни июля женская консультация роддома № 3 Владивостока не проводит процедуры по прерыванию беременности, и другим не советует.

С 31 июля по 3 августа здесь пройдут, так называемые дни тишины, в рамках акции «Подари мне жизнь!».

«Все четыре дня акции у нас будут проходить различные мероприятия, посвящённые теме абортов и последствий от них. Врачи проведут беседы о том, какие проблемы после прерывания беременности могут произойти у женщин и девушек», — рассказали специалисты женской консультации роддома № 3.

Отметим, количество абортов на территории Владивостока значительно снизилось. За первое полугодие 2018 года в роддоме № 3 было сделано лишь 183 операции, это очень мало, по сравнению с 2017 годом, где было проделано около 300 прерываний.