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Во Владивостоке запретят прерывать беременность
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Во Владивостоке запретят прерывать беременность 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
В особые дни июля женская консультация роддома № 3 Владивостока не проводит процедуры по прерыванию беременности, и другим не советует.
С 31 июля по 3 августа здесь пройдут, так называемые дни тишины, в рамках акции «Подари мне жизнь!».
«Все четыре дня акции у нас будут проходить различные мероприятия, посвящённые теме абортов и последствий от них. Врачи проведут беседы о том, какие проблемы после прерывания беременности могут произойти у женщин и девушек», — рассказали специалисты женской консультации роддома № 3.
Отметим, количество абортов на территории Владивостока значительно снизилось. За первое полугодие 2018 года в роддоме № 3 было сделано лишь 183 операции, это очень мало, по сравнению с 2017 годом, где было проделано около 300 прерываний.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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