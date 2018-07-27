Во все тяжкие: Дженна Деван после развода снимается голой

Звезда «Шага вперед» решила доказать экс-супругу, что еще очень даже ничего!

Девятилетний брак актрисы с Ченнингом Татумом распался в конце весны. И это стало настоящим потрясением для поклонников. Ведь долгие годы супруги оставались примером для пар во всем мире. Их любовь, забота и страсть были видны невооруженным глазом. Но внезапно мир потрясло официальное заявление актеров о расставании.

«Мы решили расстаться. Мы сильно полюбили друг друга много лет назад и вместе совершили просто волшебное путешествие. И мы по-прежнему любим друг друга, но любовь — прекрасное приключение, которое ведет нас разными дорогами. За нашим решением не стоит никаких секретов или непристойных событий — просто два лучших друга понимают, что пришло время помочь друг другу жить счастливой, наполненной жизнью. Мы все еще семья и всегда будем преданными родителями для Эверли. Мы не хотим никак комментировать это и благодарим вас за уважение нашей личной жизни. Мы любим вас всех», — написали тогда в соцсетях бывшие возлюбленные.

Несколько месяцев Дженна очень переживала, но все же нашла в себе силы идти дальше. И первым шагом к новой жизни стала «голая» фотосессия для глянцевого журнала.

Публикация от Jenna Dewan (@jennadewan)

26 Июл 2018 в 6:27 PDT Надо признать, 37-летняя актриса находится в отличной форме. Поклонники просто осыпали ее комплиментами, уверив, что такая красотка долго в одиночестве не останется.

Интересно, что думает Ченнинг по поводу такой соблазнительной фотосессии бывшей жены? Ведь, по слухам, он уже успел пожалеть о решении развестись и вовсе не прочь начать отношения заново.

Кстати, Татум всегда открыто восхищался сексуальностью Дженны и не раз сам выкладывал в свой микроблог «постельные» фото актрисы. Может быть, этим фотосетом Деван решила напомнить мужу о самых горячих моментах их совместной жизни, и точка в этой истории любви еще не поставлена?

Дженна Деван и Ченнинг Татум. Больше фото — по стрелке.

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