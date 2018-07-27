Костромич 5 лет пытается убить борщевик электролитом и машинным маслом

Костромич около 5 лет пытается уничтожить борщевик около своего деревенского домика, узнал KOSTROMA.TODAY. От отчаяния он пустил в ход даже электролит с кислотой.

Как пишет газета «Костромские ведомости», владелец дачи объявил войну зарослям опасного сорняка. Однако стойкое растение пережило полив повышенной дозой химикатов, машинным маслом, электролитом и кислотой. После 5 лет таких химических «бомбардировок» вокруг него перестала расти трава, а самому борщевику — хоть бы что. Только пожелтеет на некоторое время, а после дождя опять начинает расти.

Высота борщевика у дома костромича — более 4 метров. Он стойко переносит любые морозы, а косить его нет смысла. Если всё же взяться за покос, то можно потерять сознание от ядовитого сока, который выделяет растение. Его ожоги можно сравнить с ожогами иприта: кожа сначала пузыриться, а потом лопается.

Отметим, что ситуация с борщевиком в Костромской области — не из лучших. Власти направляют на это миллионы рублей, однако успехи пока средние. По словам заместителя директора областного АПК, площадь произрастания борщевика за 3 года снизилась в области примерно на 600 гектаров.

Напомним, что за этот год уже 20 костромичей пострадали от борщевика.