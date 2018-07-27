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В Башкирии вандалы разгромили кладбище
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В Башкирии вандалы разгромили кладбище 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В селе Инзер двое подростков на местном кладбище повалили надгробия. Об этом сообщает МВД по РБ.
В дежурную часть поступило сообщение от жительницы села Инзер о том, что неизвестный повалил на местном кладбище надгробия. Для проверки на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. -Полицейские выяснили, что к происшествию причастны двое несовершеннолетних. Подростки шли мимо кладбища, заметили упавшие от времени памятники и решили ради шалости попробовать повалить остальные. Ранее они не попадали в поле зрения правоохранителей и на учете не состояли, — рассказали в МВД по РБ.
В отношении родителей составлены административные протоколы по факту неисполнения обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (ст. 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ). Материалы по данному происшествию направлены в районную Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, которая и будет принимать решение о наложении на родителей административного наказания
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