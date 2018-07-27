Как помыться, когда дома нет горячей воды? Лайфхаки для костромичей

В последнее время для костромичей фраза «Отключение горячей воды» все равно что красная тряпка для быка. Не успеешь обрадоваться коммунальному благу, как его вновь отключают из-за порыва в соседнем переулке. А потом опрессовка, а потом в самом доме труба прохудилась.

У некоторых горожан воды в домах нет более 2 недель. А кто-то сидит без воды уже полтора месяца! Конечно, по санитарным нормам в период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток. При длительных остановках подачи горячей воды потребителям, при проведении летних планово-профилактических работ, эксплуатирующая организация обязана обеспечить нахождение трубопроводов сетей с водой и циркуляцию воды в системе.

Отключения отключениями, но помыться хочется всегда. Мы предлагаем вам 8 лайфхаков, которые помогут привести себя в порядок. Предупреждаем: без здоровой доли юмора к этим лайфхакам относиться нельзя.

Способ №1: стиральная машина

Гениальные люди придумали этот способ. Запускаете машинку на нагрев воды, порошок и одежду туда, естественно, не загружаете. Шланг слива нужно забросить в ванну, вода постепенно наберется, и вы сможете помыться. Главное до этого хорошо ухаживать за стиральной машиной, в противном случае вода будет не с самым лучшим запахом.

Способ №2: кастрюли

Ну а куда же без них? Большинство людей именно этим способом и пользуются. Особенно те, кто не является любителем горячих ванн. Кастрюлька, чтобы помыть голову, еще одна, чтобы ополоснуть тело — вот и весь банный день.

Способ №3: спортивный зал Отличный способ поддержать себя в форме, а тело — в чистоте. В зал можно сходить и для простой кардиотренировки, если вы не очень любите заниматься спортом. А можно сходить и просто для того, чтобы помыться. Тем более, разовое посещение в некоторых спортзалах бывает бесплатным.

Способ №4: помощь друга

Иметь друзей в разных районах города очень полезно. У кого-нибудь из них да будет горячая вода, так что можно напроситься в гости.

Способ №5: обтирание

Тут и горячая вода не понадобится. Если вам нужно просто слегка освежиться, то поможет полотенце, смоченное холодной водой. Поначалу ощущения не самые приятные, но быстро привыкаешь (проверено на себе).

Способ №6: как космонавты

Вы знаете, как моются космонавты на МКС? Ведь душа там нет. На помощь приходят гигиенические салфетки. В крайнем случае и вы можете прибегнуть к такому методу.

Способ №7: все в баню

Да, общественные бани еще никто не отменял. Если вы человек без лишних комплексов и тараканов в голове, то общественная баня спасет вас в этой ситуации. А можно собрать компанию друзей и на час арендовать сауну, где и в бассейне можно поплавать, и попариться, и помыться. Вместе дешевле.

Способ №8: на природе

Это не самый хороший способ, но в самом крайнем случае сойдет. Летом во время отключения горячей воды можно быстро помыться в открытом водоеме. Только не нужно делать это на общественном пляже. Люди не поймут.