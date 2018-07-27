Лолита Милявская станцевала с пожарным шлангом

Телеведущая и певица Лолита Милявская опубликовала свою реакцию на новую песню Киркорова и Баскова «Ибица».

На видео звезда стоит около пожарного шланга и курит. Внезапно ей звонит врач и назначает специальное лекарство — самое дорогое и хорошее под названием «ФК», что расшифровывается как «Филипп и Коля». Далее в телефоне включается песня «Ибица», а Лолита начинает смеяться и танцевать с пожарным шлангом.

В шутливом видео певица замечает, что ей становится значительно лучше после первого куплета, а после прослушивания припева она окончательно выздоравливает. Комментируя, что ее сподвигло на создание видео, Лолита призналась: «Ну разве я могла пройти мимо новой работы моих друзей?!».

Ну разве я могла пройти мимо новой работы моих друзей?!✌ #ибица @fkirkorov @nikolaibaskov

Публикация отЛолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

26 Июл 2018 в 7:28 PDT