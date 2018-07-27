Шикарная Захарова в смелом мини устроила переполох в Баку

Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России появилась на красной дорожке концерта открытия фестиваля «Жара» в Баку. И произвела фурор. Горячие азербайджанские мужчины, привыкшие видеть женщин в платьях с закрытыми плечами и ногами, были поражены видом Марии Захаровой . Ее признали королевой красоты на этом празднике.

Мария Захарова выглядела столь эффектно, что затмила иных звезд, для которых подобные церемонии — привычное дело. Правда, долго не могла найти точку на красной дорожке, где надлежало стоять звездам для эффектного кадра. «У меня просто есть своя точка, которую я хорошо знаю — на Смоленской площади, где находится МИД», — отшутилась Захарова.

Корреспондент Dni.Ru не мог пройти мимо такого изящества и поспешил приложиться к ручке чиновницы.

Мария, все чаще вижу Вас в свете — Московский кинофестиваль, фестиваль «Жара». Нравится Вам эта роль светской львицы?

Ну, не преувеличивайте, не так у и часто я выхожу куда-то. На ММКФ меня пригласил Никита Михалков — там звучала написанная мною песня. А в Баку я по делам служебным — провожу консультации с коллегами из МИДа Азербайджана. Ну а организаторы «Жары», узнав, что я здесь, пригласил меня на фестиваль.

Я думаю, на переговорах Вы потрясете всех красотой, как и сегодня!

Ну, завтра туда я построже, конечно, оденусь (смеется).

А сегодня какой кудесник колдовал нынче над Вашим продуманным до мелочей образом?

Макияж и прическу мне сделали азербайджанские друзья, за что я им безмерно благодарна. Что же касается платья… Мне стыдно про это говорить, но оно сшито в России и куплено у нас в Москве за три тысячи.

Евро?

Каких евро! Рублей! Если бы у меня были три тысячи евро, я бы их отдала тем, кому они нужны, а не тратила бы на тряпки. Платья и сумки за такие деньги я никогда не покупаю по принципиальным соображениям. Считаю, что это безумие. Есть люди, которые имеют возможность приобретать такие вещи, но это точно не моя история.

Но Вам приятно, что Вами даже в платье за три тысячи рублей все восхищаются?

У меня возле дома есть пруд, в котором живут бобры. Народ приходит их кормить. И один молодой человек сказал: «Вот так бы жить — ты ешь, а тобою все восхищаются!» Вот я не очень чувствую, чтобы мною все восхищались — огромное количество критических замечаний, обсуждений, неприятия людей по каким-то политическим мотивам. Я не считаю, что купаюсь в лепестках роз, как это кому-то, возможно, кажется со стороны.

Судя по Вашему Instagram'у, Вы ведете гламурный образ жизни — любите селфи, посещаете спортзал, уважаете хорошие рестораны…

Жизнь очень многообразна. И самое большое удовольствие — жить на полную катушку и использовать все возможности, которые даются!

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