После насыщенного «футбольного месяца» в России посланница FIFA-2018, а по совместительству супермодель Наталья Водянова отправилась в заслуженный отдых. Первой остановкой стал Портофино, где она провела романтический уикэнд в компании возлюбленного Антуана Арно и младших детей. Следующей точкой путешествия стал любимый знаменитостями Сен-Тропе (кстати, здесь сейчас сейчас отдыхает Даша Жукова с бойфрендом и Сиенной Миллер). Наталья прогуливалась на улочкам городка с сыном в платье-рубашке простого кроя цвета охры, дополненным солнцезащитными очками в черепахой оправе и лаконичных шлепанцах.