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Оранжевый — хит сезона: Наталья Водянова в платье-рубашке на прогулке в Сен-Тропе
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Оранжевый — хит сезона: Наталья Водянова в платье-рубашке на прогулке в Сен-Тропе 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
После насыщенного «футбольного месяца» в России посланница FIFA-2018, а по совместительству супермодель Наталья Водянова отправилась в заслуженный отдых. Первой остановкой стал Портофино, где она провела романтический уикэнд в компании возлюбленного Антуана Арно и младших детей. Следующей точкой путешествия стал любимый знаменитостями Сен-Тропе (кстати, здесь сейчас сейчас отдыхает Даша Жукова с бойфрендом и Сиенной Миллер). Наталья прогуливалась на улочкам городка с сыном в платье-рубашке простого кроя цвета охры, дополненным солнцезащитными очками в черепахой оправе и лаконичных шлепанцах.
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