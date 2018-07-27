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Мальчик из США «превращается в камень» из-за редчайшего заболевания
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Мальчик из США «превращается в камень» из-за редчайшего заболевания 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Пока врачи пытаются замедлить распространение болезни при помощи химиотерапии, родители собирают деньги на лечение в Европе.
Подросток Джайден Роджерс из американского штата Колорадо из-за редчайшей болезни соединительных тканей превращается в камень. Как рассказали приемные родители 12-летнего мальчика, пять лет назад на его бедре отец обнаружил странное уплотнение, которое постоянно увеличивалось.
Врачи поставили ребенку диагноз «синдром жесткой кожи», заболевание, которые было обнаружено в начале 1970-х годов, из-за которого кожа становится толще и тверже и в результате пациент теряет способность двигаться и может умереть.
Случай Джайдена только 41 зарегистрированный в мире. Сейчас мальчик почти не может двигаться и вынужден постоянно принимать обезболивающее, из-за которого спит по 18 часов в сутки, пишет Yahoo.
Родители уже выложили почти $700 тыс. на лечение, в том числе подросток прошел курс химиотерапии. Сейчас семья Роджерс открыла сбор $2 млн на лечение сына на краудфандинговом сервисе, чтобы отправить мальчика на годовое лечение в Европу с использованием стволовых клеток.
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