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Сайгонское кафе продает бездомных кошек
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Сайгонское кафе продает бездомных кошек 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Хозяева кафе Meo Lum совместили его с приютом для кошек, чтобы животные могли найти среди посетителей новых хозяев Кафе находится на улице Нгуен Кием в районе Фу-Нхуань города Хошимин.
Владельца кафе зовут Доан Нят Минь. Он создал это заведение два года назад для того, чтобы заботиться о бездомных котах и искать им новых хозяев.
По словам Миня, за найденными на улице котами ухаживают 10 дней, прежде чем выпустить их в кафе.
В Сайгоне уже есть «кошачьи» кафе, где посетители могут играть с породистыми кошками. В Meo Lum живут только коты простых пород.
Сначала кошки пугаются посетителей и могут даже вести себя агрессивно, но, когда клиенты начинают играть с ними, успокаиваются.
Можно даже отблагодарить персонал, если вы довольны его работой.
Кошки здесь не просто для завлечения клиентов. Они продаются. И так, как работники кафе каждый день находят на улицах новое животное, им есть, что предложить любителям животных.
Перед покупкой счастливый обладатель нового пушистого друга должен подписать все необходимые документы. Мы продаем кошек тем, кто их действительно любит. Поэтому просим заполнить бумаги, чтобы потом не выяснилось, что кота продали и съели, — пояснил Минь.
Источник: VnExpress
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