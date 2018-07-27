Алименты: заплати и кати

Злостных должников-алиментщиков могут отлучить от руля до тех пор, пока они не урегулируют свои отношения с бывшими семьями. С такой инициативой выступает Федеральная служба судебных приставов, и вроде как данное предложение уже поддержал глава МВД Владимир Колокольцев . Казалось бы — ну и? Смешно. Ан нет. Не смешно. Грустно.

Мне вот повезло — я родился и вырос в полной семье, так что о проблеме приходящих отцов и алиментов знал разве что со слов приятелей, которым повезло чуть меньше. Были и друзья, про которых пел когда-то Юрий Лоза : «Целый год то здесь, то тут, то там изменял я лик родной земли, а за мною мчался по пятам исполнительный лист».

Проблема таких вот «перелетных отцов» существовала всегда. Их клеймили юмористы, профсоюзы, народные суды. Но вот, как видим, решить ее не удается. На сегодняшний день только в розыске числится более 70 тысяч человек — это самые злостные. Их ловят по всей стране, при попытке выехать за рубеж, при приеме на работу — действует циркуляр, согласно которому кадровики обязаны проверить личность новобранца на сайте ФССП. А сколько всего должников? Ну никак не меньше миллиона, если учесть, что выезд из страны ограничен для без малого 900 тысячам наших соотечественников: достаточно накопить должок по алиментам в 10 тысяч рублей — и ни Турции тебе, ни Египта…

За пять месяцев у трапа самолета были остановлены 20 тысяч неплательщиков, судебные приставы взыскали с них 240 миллионов рублей. А общая сумма собранной за тот же период алиментной недоимки — пять (!) миллиардов рублей. И это, похоже, капля в море.

Вот, например, с 2016 года сотрудники ГИБДД могут временно изымать права у алиментщиков — и тут же, лишив прав 276 тысяч должников, собрали 1,3 миллиарда рублей. В этом году отобрали права у 218 тысяч неплательщиков — те с ходу выложили свыше 700 миллионов долга. То есть деньги-то есть!

Вот от этого и исходят разработчики законопроекта: мол, если нет денег на алименты, откуда деньги на машину или мотоцикл? А если нет транспортного средства в личном пользовании, то и без прав обойдешься. Пока трудно сказать, сколько неплательщиков угодят в расставленные сети. У нас 40 миллионов водителей, и число это растет с каждым днем. А ведь, помимо новых прав, есть еще и замена водительского удостоверения…

Ну, если очень хочется за руль… Тогда, будь добр, учитывай, что, кроме вожделенных прав, у тебя еще и обязанности есть. Причем обязанности эти, скорее всего, вступили в силу по решению суда. Заплати по ним. И кати. До следующей выплаты.