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«Все были без спасательных жилетов». На Ямале ребенок утонул из-за опрокинувшейся лодки
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«Все были без спасательных жилетов». На Ямале ребенок утонул из-за опрокинувшейся лодки 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На Ямале спасатели ищут тело ребенка, утонувшего на реке Таз. Трагедия произошла вчера, 26 июля, когда мальчик вместе с отцом плыл на моторной лодке. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и допустил столкновение с берегом.
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу, по факту произошедшего проводится доследственная проверка.
«Все люди, находящиеся в лодке, были без спасательных жилетов, в том числе и ребенок. Водитель лодки и его товарищ находились в состоянии алкогольного опьянения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отмечают в пресс-службе ведомства.
Моторная лодка перевернулась в протоке «Мангуй» в Красноселькупском районе. В момент трагедии ребенок спал рядом с отцом. На повороте мужчина не справился с управлением и лодка столкнулась с берегом и перевернулась.
«Мужчина неоднократно нырял в воду, спасая людей. Ему удалось вытащить из-под воды своего товарища, который также находился в лодке, но сына он не нашел. До настоящего времени тело мальчика не обнаружено, проводятся мероприятия по его обнаружению», — подчеркивают в ведомстве.
Как ранее писал «ФедералПресс», вчера было возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Ямала, уронившей дочь в реку во время отдыха на природе. Спасти девочку не удалось из-за сильного течения.
Фото: Евгений Поторочин/«ФедералПресс»
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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