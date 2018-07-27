«Все были без спасательных жилетов». На Ямале ребенок утонул из-за опрокинувшейся лодки

На Ямале спасатели ищут тело ребенка, утонувшего на реке Таз. Трагедия произошла вчера, 26 июля, когда мальчик вместе с отцом плыл на моторной лодке. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и допустил столкновение с берегом.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу, по факту произошедшего проводится доследственная проверка.

«Все люди, находящиеся в лодке, были без спасательных жилетов, в том числе и ребенок. Водитель лодки и его товарищ находились в состоянии алкогольного опьянения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Моторная лодка перевернулась в протоке «Мангуй» в Красноселькупском районе. В момент трагедии ребенок спал рядом с отцом. На повороте мужчина не справился с управлением и лодка столкнулась с берегом и перевернулась.

«Мужчина неоднократно нырял в воду, спасая людей. Ему удалось вытащить из-под воды своего товарища, который также находился в лодке, но сына он не нашел. До настоящего времени тело мальчика не обнаружено, проводятся мероприятия по его обнаружению», — подчеркивают в ведомстве.