Незаметный «Гигант»: три адреса, исчезнувший фонтан и бомбоубежище

Первый блок дома состоит из двух частей: пятиэтажной и шестиэтажной

Мы уже писали о культовых для донской столицы зданиях. В Ростове два дома-гиганта. Один — в центре города, на пересечении Ворошиловского и Красноармейской, другой — на Профсоюзной. Первый реставрируют, а второй просто не замечают. 161.ru рассказывает об одном из самых больших домов Ростова-на-Дону.

Строить «Гигант-2» начали в середине 20-х годов по плану архитектора Хачатура Чалхушьяна . Дом активно заселяли рабочими электровозоремонтного завода

в 1931. Раньше здесь были только коммунальные квартиры, их насчитывалось более 200. Сейчас дом состоит из семи открытых дворов, в каждом — разное количество подъездов с уникальными планировками.

Состояние жилых блоков ухудшается в сторону памятника Стачки. В тех, что находятся ближе к Западному, есть магазины, спортзал и адвокатское бюро. В конце дома — только подъезды.

— Моя прабабушка рассказывала, что если смотреть на дом сверху, можно увидеть в его очертаниях крест. Есть даже легенда о том, что за это архитектора расстреляли. На самом деле, если посмотреть на снимок из космоса, можно увидеть ключ, — рассказывает жилец дома Анатолий.

Так выглядит дом с высоты птичьего полета

Жильцы с удовольствием рассказывали корреспонденту 161.ru об истории «Гиганта-2». Но когда дело касалось нынешнего состояния дома и дворов, люди держались настороженно и называть свои фамилии отказывались.

В военные годы дом почти не пострадал, несмотря на то, что он находится рядом с вокзалом «Ростов-Главный»: во время оккупации его бомбили в первую очередь. Тем не менее в 3 и 4 блоках дома на стенах заметны вмятины и следы от пушечных выстрелов.

— Когда строили, то все материалы прямо к дому подвозили на лошадях. Рабочие на своем горбу тащили кирпич на верхние этажи. Делали на совесть. Дом потому и крепкий, в войну выстоял, — рассказывает жилец 12 подъезда Иван. Существует миф о том, что во время войны в «Гиганте» жили немцы. Впрочем, во время оккупации немецкие солдаты могли жить где угодно.

На стенах из красного кирпича остались следы от выстрелов

По словам жильцов из третьего блока, на месте детской площадки когда-то был фонтан. Как он выглядел, никто уже не помнит. Украшение двора снесли через 3 года после заселения дома и построили детскую площадку имени Ленина. Таким официальное название у площадки продержалось вплоть до начала 2000-х. Увидеть фонтан сегодня можно только на редком архивном кадре.

На заднем плане — тот самый фонтан

В одном из дворов «Гиганта-2» находятся четыре постройки, похожие на кирпичные домики с ржавыми двухскатными крышами. Рядом с ними — ещё одна занимательная конструкция: над заваренным прямоугольным люком возвышается лебёдка на трехметровом помосте. Удивительно, что все это до сих пор не стало добычей охотников за металлоломом. Местные жители говорят, что эти конструкции — следы от бомбоубежища. Но они ошибаются. Бомбоубежища здесь никогда не было. После войны в доме обустроили котельную, а в подвале стали хранить уголь.

Конструкция для подъема угля высотой около 3 метров

Практически у каждой семьи в этом доме есть как минимум одна машина. Их ставят в соседних дворах или на дороге. Еще с 2000-х годов жильцы пытаются организовать парковку.

— В моем дворе находится газовый распределитель, возле которого паркуются все, кому не лень. Я воевал с соседями три года и приучал их ставить машину на свое место. Разрисовал двор по парковочному нормативу. Мы договорились, где и чья машина стоит. Сейчас у нас хорошо, — говорит Николай, жилец 16-го подъезда.

Только в первой половине дня детская площадка пустует

Дом со временем осел. На входах в подъезды образовались впадины. Жильцы ждут, когда управляющая компания проведет капремонт.

— Дом гибнет, никто его не спасет. Денег на его восстановление нужно много, я это понимаю как экономист. Его нужно поддерживать. Но никто столько тратить не будет, — сокрушается Николай.

Над подъездами красуются таблички послевоенных времен

Неофициально дом числится по адресу: Профсоюзная, 22/29. Жильцы давно обратили внимание на то, что таксисты не могут найти этот адрес, а навигаторы вовсе его не видят.

Два года назад по непонятным причинам дом был снят с этого адреса.

— Ощущение, будто администрация района снимает с себя обязательства. Нас юридически нет. У меня ощущение, будто нас готовят к реновациям по методу Театралки. Нас только осталось поджечь, — делятся возмущенные жильцы.

Ремонт в этом подъезде делали более пяти лет назад

Сейчас «Гигант-2» расписан на три адреса: Профсоюзная, 29/22, Профсоюзная, 29/22а, Профсоюзная/Защитный, 27/29/22/15.

Примечательно то, что в дом, несмотря на его сложное состояние, заселяются новые жильцы.

— Я живу здесь всего три года, — рассказывает пенсионер Иван Павлович. — Квартиру купил сознательно. И ни капли не жалею.

Полы балконов готовы провалиться в любой момент

В 2016 году про дом «Гигант-2» узнала вся Россия, благодаря широкому прокату фильма «Напротив Левого берега». В киноленту, посвященную Ростову-на-Дону, вошли восемь новелл. Одна из них была целиком посвящена «Гиганту». Фильм получил большой отклик среди зрителей. Кажется, теперь за пределами Ростова-на-Дону об этом доме знают больше, чем в самой донской столице.

Интересно, сколько ещё фильмов нужно снять, чтобы администрация города обратила внимание на этот исторически значимый объект.