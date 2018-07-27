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«У вас щека поплыла!»: Татьяна Терешина не заметила «ляп» на своем фото
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«У вас щека поплыла!»: Татьяна Терешина не заметила «ляп» на своем фото 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Звезды всегда должы быть на высоте, поэтому максимально стараются скрывать свои недостатки во избежание оскорбительных высказываний и насмешек. Однако иногда стремление к совершенству делает только хуже и раззадоривает народ еще больше. Вот и Таня Терешина не заметила явных следов ретуши на своем снимке, а вездесущие интернет-пользователи сделали это в первые секунды.
Женщина опубликовала пляжный снимок в своем Инстаграме и через какое-то время заметила «ляп», на который ей указали подписчики. Постыдившись своей ошибки, она поспешила скрыть от глаз окружающих неудачное фото, удалив его, а затем вновь вернула в том же виде. Насторожила публику скула, явно выпирающая и стремящаяся куда-то в сторону моря. Конечно, неестественность вычислили сразу, ведь поверить в то, что это природные очертания почти невозможно, и даже руки косметолога вряд ли могли такое сотворить.
Примечательно, что люди не стали давить на артистку, а очень тактично указали ей на ошибку. Чаще всего такие ситуации являются подпиткой для злопыхателей и поводом для выплескивания негативных эмоций и оскорбительных фраз, но Терешину всё это обошло стороной, с чем ей несомненно повезло. «Звезды тоже могут ошибаться, бывает!» «Танюша, у вас щека прям поплыла!» «Прям как главный герой из Маски!» «Что-то сильно скула выпирает, видать немножко вы перестарались с ретушью» «Да уж.. фотошоп вещь страшная и даже опасная! Вот так вот может подставить человека».
Конечно, понимающие люди были снисходительны к певице, ведь она находится на пятом месяце беременности, которую так долго приходилось скрывать. Радостную и неожиданную новость она сообщила на днях в своем микроблоге.
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Женский форум
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