Роспотребнадзор откроет новую горячую линию в преддверии учебного года

Обратиться за консультацией можно будет в конце августа.

В конце июля многие родители уже задумываются о том, как подготовить своих детей к школе. Тем временем, Роспотребнадзор уже объявил о грядущем старте горячей линии по вопросам качества и безопасности детских товаров. Об этом сказано в официальном сообщении на сайте ведомства.

Обратиться за консультацией к специалистам Роспотребнадзора можно будет с 20 августа по 3 сентября. «Такая практика показала свою эффективность в прошлом году, когда в период консультирования родителей поступило около 9 тысяч обращений», — сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что контролируют подготовку школ к новому учебному году.

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий за выявленные нарушения санитарного законодательства вынесено около 25 тысяч постановлений о назначении административного наказания, наложено штрафов на сумму более 177 млн руб., в суды направлено порядка 3-х тысяч дел о привлечении к административной ответственности, из которых на сегодняшний день 85% удовлетворены,

— говорится в сообщении.

Особое внимание специалисты стараются уделять соблюдению санитарных норм и правил по организации питания детей. Кстати, в мае ведомство проводило горячую линию по данным вопросам. В результате было принято около 14 тыс. обращений, большая часть которых касалась вопросов разработки, согласования, разнообразия меню. ««По итогам горячей линии управлениями Роспотребнадзора по субъектам РФ в адрес региональных органов образования направлены рекомендации по корректировке существующего меню с учетом пожеланий родителей и действующих норм питания»», — отметили в ведомстве.