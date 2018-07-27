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Роспотребнадзор откроет новую горячую линию в преддверии учебного года
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Роспотребнадзор откроет новую горячую линию в преддверии учебного года 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Обратиться за консультацией можно будет в конце августа.
В конце июля многие родители уже задумываются о том, как подготовить своих детей к школе. Тем временем, Роспотребнадзор уже объявил о грядущем старте горячей линии по вопросам качества и безопасности детских товаров. Об этом сказано в официальном сообщении на сайте ведомства.
Обратиться за консультацией к специалистам Роспотребнадзора можно будет с 20 августа по 3 сентября. «Такая практика показала свою эффективность в прошлом году, когда в период консультирования родителей поступило около 9 тысяч обращений», — сообщили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре добавили, что контролируют подготовку школ к новому учебному году.
По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий за выявленные нарушения санитарного законодательства вынесено около 25 тысяч постановлений о назначении административного наказания, наложено штрафов на сумму более 177 млн руб., в суды направлено порядка 3-х тысяч дел о привлечении к административной ответственности, из которых на сегодняшний день 85% удовлетворены,
— говорится в сообщении.
Особое внимание специалисты стараются уделять соблюдению санитарных норм и правил по организации питания детей. Кстати, в мае ведомство проводило горячую линию по данным вопросам. В результате было принято около 14 тыс. обращений, большая часть которых касалась вопросов разработки, согласования, разнообразия меню. ««По итогам горячей линии управлениями Роспотребнадзора по субъектам РФ в адрес региональных органов образования направлены рекомендации по корректировке существующего меню с учетом пожеланий родителей и действующих норм питания»», — отметили в ведомстве.
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