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Роспотребнадзор в преддверии нового учебного года откроет для родителей «горячую линию»
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Роспотребнадзор в преддверии нового учебного года откроет для родителей «горячую линию» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) в рамках подготовки к новому учебному году откроет «горячую линию» для родителей с 20 августа до 3 сентября. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«В преддверии учебного года с 20 августа до 3 сентября 2018 г. в управлениях Роспотребнадзора по субъектам РФ будет организована ежегодная «горячая линия» для родителей по вопросам качества и безопасности детских товаров. Такая практика показала свою эффективность в прошлом году, когда в период консультирования родителей поступило около 9 тыс. обращений», — говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что в мае 2018 года в рамках Всероссийской горячей линии по вопросам общественного питания в общеобразовательных организациях в территориальные органы Роспотребнадзора поступило около 14 тыс. обращений от родителей, большая часть которых касалась вопросов разработки, согласования, разнообразия меню.
«По итогам «горячей линии» управлениями Роспотребнадзора по субъектам РФ в адрес региональных органов образования направлены рекомендации по корректировке существующего меню с учетом пожеланий родителей и действующих норм питания», — говорится в материале.
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