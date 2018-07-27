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Марадона остепенится с 28-летней подружкой
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Марадона остепенится с 28-летней подружкой 

News.ru 2 часа назад
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона обретет долгожданное семейное счастье. Избранницей 57-летнего чемпиона мира-1986 станет его давняя пассия.
Как сообщает Daily Mail, Марадона преподнес Росио Оливе обручальное кольцо на вечеринке в честь ее 28-летия. Само предложение он сделал еще четыре года назад. Но тогда до свадьбы дело не дошло. Пара обменялась взаимными упрёками: аргентинец обвинил невесту в воровстве, а она его — в систематических побоях.
Марадона уже был женат — на актрисе Клаудии Вильяфанье. Их брак, в котором родились две дочери, длился с 1984 по 2004 годы.
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