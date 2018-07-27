Марадона остепенится с 28-летней подружкой

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона обретет долгожданное семейное счастье. Избранницей 57-летнего чемпиона мира-1986 станет его давняя пассия.

Как сообщает Daily Mail, Марадона преподнес Росио Оливе обручальное кольцо на вечеринке в честь ее 28-летия. Само предложение он сделал еще четыре года назад. Но тогда до свадьбы дело не дошло. Пара обменялась взаимными упрёками: аргентинец обвинил невесту в воровстве, а она его — в систематических побоях.

Марадона уже был женат — на актрисе Клаудии Вильяфанье. Их брак, в котором родились две дочери, длился с 1984 по 2004 годы.