Спасатели ЯНАО ищут упавшего из перевернувшейся лодки ребенка

Водная прогулка отца и сына из села Красноселькуп Ямало‐Ненецкого автономного округа закончилась трагедий. Лодка, которой управлял глава семейства, потерпела крушение. Об этом сообщило СУ СК РФ по ЯНАО.

Поздно вечером 26 июля местный житель решил прокатиться на лодке «Обь М2» по реке Таз. Вместе с ним отдыхал его приятель и сын. Шестилетний мальчик спал в тот момент, когда его папа не справился с управлением и врезался в берег. Мужчина, который не раз спасал жизни людей, вытащил из воды своего друга, а сына найти не смог. До настоящего времени спасатели разыскивают мальчика.

Следователи выяснили, что люди находились в плавающем средстве без спасательных жилетов, а двое взрослых находились в состоянии алкогольного опьянения.