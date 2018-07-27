В зубах овчарки на АрМИ-2018: кинологи тренируются перед конкурсом «Верный друг»

В Подмосковье перед конкурсом «Верный друг» тренируются кинологи из семи стран.

Кинологи из семи стран приехали в Подмосковье для участия в конкурсе «Верный друг» на АрМИ-2018. Впервые свои силы в нем пробуют Алжир и Иран.

Сейчас всем дают время для тренировок и подробно объясняют правила. Самый экстремальный и зрелищный этап называется «Защитная служба». На нем свою выучку показывают главные герои конкурса — собаки. Вместе с инструкторами они преодолевают 300-метровую полосу препятствий, участвуют в дог-биатлоне, обнаруживают и нейтрализуют преступника.

В зубах немецкой овчарки оказался и корреспондент «Звезды» Игорь Лапик , который попробовал ощутить себя в качестве жертвы.

«Признаюсь, не очень себя ощущать в качестве жертвы, сейчас перед собакой стоит задача задержать меня», — сказал он.

Натренированная собака вцепилась в руку корреспондента и довольно долго не хотела отпускать.

Все псы — это действующие военнослужащие. Похожие на юрких лисиц бельгийские овчарки по кличке Драго и Мальвина охраняют в Узбекистане военные объекты. Собаки по-прежнему незаменимы на границе, в разведке или при поиске мин.

Напомним, конкурс «Верный друг» проводится в Подмосковье уже 3 год подряд.